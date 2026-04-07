Detik-Detik Truk Tabrak Bus Mogok di Madiun, Sopir Tewas di Tempat

Kecelakaan truk menabrak bus mogok di Jalan Raya Madiun - Surabaya, sopir truk tewas di tempat. (Dokumentasi Radar Madiun)
JawaPos.com - Sebuah truk boks menabrak Bus Sumber Selamat yang sedang mogok di bahu Jalan Raya Madiun - Surabaya, Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun pada Selasa (7/4).
Benturan keras tersebut menyebabkan sopir truk boks bernama Kendista Nur Yusuf Putra, 20 tahun, warga Kabupaten Magetan, dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.
“Pengemudi truk mengalami luka berat dan meninggal di tempat,” tutur Kanit Gakkum Satlantas Polres Madiun, Ipda Andika Cahyono, dikutip dari Radar Madiun, Jawa Pos Group, Selasa (7/4).
Kecelakaan maut ini bermula ketika bus Sumber Selamat bernopol W 7202 UP mengalami gangguan mesin alias mogok sekitar pukul 06.30 WIB. Bus kemudian menepi di bahu Jalan Raya Madiun - Surabaya.
“Bus berhenti karena trouble engine,” imbuhnya. Pihak PO Bus Sumber Selamat lalu mengalihkan seluruh penumpang ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan, sehingga saat kejadian, kendaraan dalam keadaan kosong.
Sekitar enam jam setelah bus mogok, truk boks bernopol AE 9588 NK yang dikemudikan Kendista Nur Yusuf Putra, melaju dari arah timur ke barat dan menabrak bagian belakang Bus Sumber Selamat.
Akibatnya, bagian belakang bus rusak parah, sedangkan truk mengalami kerusakan berat pada bagian depan. Kerasnya tabrakan membuat bus terdorong sejauh sekitar 50 meter hingga naik ke trotoar.
Bus kemudian menabrak tiang penerangan jalan serta bangunan warga di sekitar lokasi kejadian. Sopir bus, Yoga Francisco, memastikan seluruh penumpang telah dievakuasi ke bus lain sebelum kejadian.
Petugas Satlantas Polres Madiun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.
"Kami pastikan bus (dalam kondisi) kosong, penumpang sudah dipindah. Kami masih melakukan penyelidikan," pungkas Ipda Andika. (*)
