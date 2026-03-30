Kevin Diks Yakin Indonesia Mampu Menang Lawan Bulgaria!

JawaPos.com-Bek timnas Indonesia Kevin Diks yakin timnya bisa mengalahkan Bulgaria pada laga terakhir FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3) malam.

Meski di atas kertas Bulgaria lebih diunggulkan, kata Kevin, semuanya bisa terjadi di sepak bola. Ia juga menyinggung bahwa bermain di kandang sendiri membuat peluang timnya untuk menang semakin besar.

"Dalam sepak bola, apa pun bisa terjadi. Kami bermain di kandang, dan saya pikir sangat sulit untuk mengalahkan kami di kandang. Ini saatnya untuk membuktikan itu. Ini pertandingan besar bagi kami, tantangan besar, dan saya rasa seluruh tim sudah sangat siap," kata Kevin saat ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kevin, yang kini membela Borussia Moenchengladbach di Bundesliga Jerman itu tahu betul kualitas Bulgaria, bahwa mereka jauh berbeda dari Saint Kitt dan Nevis yang dikalahkan Indonesia empat gol tanpa balas.

Bulgaria sendiri merupakan negara Eropa yang kini berperingkat 87 dunia, 35 peringkat di atas Indonesia yang menempati peringkat 122. Tak sekedar peringkat, pengalaman bertanding mereka juga jauh daripada Indonesia, karena pernah merasakan pertandingan Piala Dunia sebanyak tujuh edisi.

Selain itu, karena dari benua Eropa, Bulgaria juga sudah terbiasa menghadapi negara-negara kuat, sebut saja Italia, Spanyol, hingga Prancis.

"Ya, tentu kami tahu itu. Tapi itu juga menjadi tantangan lain bagi kami. Saya pikir kami bisa menciptakan sejarah besok dan itu yang kami targetkan. Kami punya kualitas yang bagus, dan melakukannya melawan tim yang lebih kuat, tim Eropa, akan sangat luar biasa," kata Kevin.

"Jadi semoga besok kami bisa menang, itu yang kami perjuangkan dan itu yang ingin kami capai," tambah pemilik sembilan caps bersama timnas Indonesia itu.

Lebih lanjut, Kevin merasa laga besok malam sama sekali tak akan berjalan mudah untuk timnya. Kendati demikian, motivasi besar untuk mengalahkan salah satu negara Eropa, dalam hal ini Bulgaria, tak pernah surut.

Bek 29 tahun itu berharap Indonesia dapat memenangkan pertandingan, guna menyempurnakan debut sang pelatih baru Garuda, John Herdman, yang baru ditunjuk dua bulan lalu.