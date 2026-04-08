Komdigi Beri Kekuatan Baru pada UMKM Lawan Produk Impor Digital

JawaPos.com - Transformasi digital UMKM di Indonesia kini memasuki babak lanjutan. Persoalan akses internet yang dulu menjadi hambatan utama, saat ini sudah hampir sepenuhnya teratasi.

Fokus utama pun bergeser. Tantangan terbesar kini adalah menciptakan ekosistem pasar digital yang adil, sehingga UMKM mampu berkembang, bersaing, dan tidak kalah oleh gempuran produk impor di berbagai platform daring.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Tanah Air telah terkoneksi dengan internet.

Dengan cakupan konektivitas yang telah menjangkau sekitar 98 persen wilayah berpenduduk, kebijakan pemerintah tidak lagi berfokus pada mendorong UMKM untuk masuk ke dunia digital.

“Kalau kita bilang UMKM harus go online, itu sudah selesai. Sekarang kita bicara bagaimana mereka bisa go produktif dan go kompetitif,” ujar Nezar dalam Tutur Economic Dialogue 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Ia menambahkan, arah transformasi digital kini menitikberatkan pada konsep meaningful connectivity, yakni konektivitas yang mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha.

Indikator keberhasilan pun berubah. Bukan lagi sekadar jumlah UMKM yang hadir di platform digital, melainkan sejauh mana mereka mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan naik kelas.

Meski demikian, tantangan di lapangan justru semakin beragam dan kompleks. Menurut Nezar, digitalisasi memang membuka peluang besar, tetapi juga menghadirkan risiko baru bagi pelaku usaha kecil.

Banyak UMKM harus menghadapi tekanan dari masuknya produk impor berharga murah yang membanjiri platform digital.