Komdigi Beri Kekuatan Baru pada UMKM Lawan Produk Impor Digital

Wamenkomdigi Nezar Patria. (Dok. Komdigi)
JawaPos.com - Transformasi digital UMKM di Indonesia kini memasuki babak lanjutan. Persoalan akses internet yang dulu menjadi hambatan utama, saat ini sudah hampir sepenuhnya teratasi.
Fokus utama pun bergeser. Tantangan terbesar kini adalah menciptakan ekosistem pasar digital yang adil, sehingga UMKM mampu berkembang, bersaing, dan tidak kalah oleh gempuran produk impor di berbagai platform daring.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Tanah Air telah terkoneksi dengan internet.
Dengan cakupan konektivitas yang telah menjangkau sekitar 98 persen wilayah berpenduduk, kebijakan pemerintah tidak lagi berfokus pada mendorong UMKM untuk masuk ke dunia digital.
“Kalau kita bilang UMKM harus go online, itu sudah selesai. Sekarang kita bicara bagaimana mereka bisa go produktif dan go kompetitif,” ujar Nezar dalam Tutur Economic Dialogue 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Ia menambahkan, arah transformasi digital kini menitikberatkan pada konsep meaningful connectivity, yakni konektivitas yang mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha.
Indikator keberhasilan pun berubah. Bukan lagi sekadar jumlah UMKM yang hadir di platform digital, melainkan sejauh mana mereka mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan naik kelas.
Meski demikian, tantangan di lapangan justru semakin beragam dan kompleks. Menurut Nezar, digitalisasi memang membuka peluang besar, tetapi juga menghadirkan risiko baru bagi pelaku usaha kecil.
Banyak UMKM harus menghadapi tekanan dari masuknya produk impor berharga murah yang membanjiri platform digital.
“Di dalam lanskap digital ini ada serbuan kompetitor dari luar yang sangat kuat. Karena itu UMKM kita perlu mendapat posisi yang setara agar bisa bersaing,” ujarnya.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?