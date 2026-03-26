26 Maret 2026, 20.42 WIB

Coba Liburan di Sini, Ini 5 Pantai Terindah di Jawa Tengah yang Wajib Dikunjungi

Ilustrasi pantai terindah. (Vecteezy) - Image

Ilustrasi pantai terindah. (Vecteezy)

JawaPos.com - Jawa Tengah tidak hanya dikenal dengan wisata budaya dan sejarahnya, tetapi juga memiliki deretan pantai indah yang sayang untuk dilewatkan.

Dari pesona pasir putih yang lembut hingga pemandangan laut biru yang menenangkan, setiap pantai di provinsi ini menawarkan daya tariknya sendiri.

Tak heran jika Jawa Tengah selalu menjadi tujuan favorit para traveler yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus melepas penat. Jika Anda berencana berlibur ke daerah ini, melansir Youtube Kamar Travel, berikut adalah lima pantai terbaik yang wajib masuk dalam daftar destinasi Anda.

1. Pantai Kartini, Jepara

Pantai Kartini adalah salah satu destinasi wisata favorit di Jepara. Pantai ini dinamai untuk menghormati R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia.

Selain menikmati keindahan laut, pengunjung juga bisa menjelajahi berbagai fasilitas menarik, seperti:

- jembatan menuju gazebo untuk menikmati pemandangan laut dan ikan-ikan di permukaan air

- kura-kura ocean park, tempat edukasi tentang ekosistem laut dengan bentuk bangunan unik menyerupai kura-kura raksasa

- jepara science park, yang menawarkan simulator pesawat terbang dan wahana IMAX 3D untuk pengalaman edukasi yang mengesankan

Pantai Kartini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus mendapatkan pengalaman edukatif bersama keluarga.

2. Pantai Karang Jahe, Rembang

Pantai Karang Jahe terkenal sebagai salah satu pantai paling ramai di Jawa Tengah. Daya tarik utama pantai ini adalah pasir putihnya yang lembut serta deretan pohon cemara yang membuat suasana sejuk dan teduh. Di pantai ini, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas, seperti:

- berenang dengan pelampung di laut yang relatif aman

- naik ATV untuk menjelajahi garis pantai

