10 Destinasi Wisata Religi Terpopuler Saat Pekan Suci 2026, dari Larantuka hingga Toraja

JawaPos.com - Libur Pekan Suci bukan sekadar jeda dari rutinitas, tapi juga momen yang sering dimanfaatkan banyak orang untuk memperdalam refleksi iman. Di Indonesia, tradisi ini terasa semakin hidup karena banyaknya destinasi wisata religi yang menawarkan suasana khusyuk sekaligus pengalaman spiritual yang berbeda di tiap daerah.

Berikut ini daftar destinasi wisata religi yang selalu jadi rujukan saat Pekan Suci—bukan cuma ramai, tapi juga punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat.

1. Goa Maria Sendangsono, Yogyakarta

Di kawasan perbukitan Kulon Progo, Goa Maria Sendangsono menjadi salah satu tempat ziarah paling terkenal. Suasananya teduh, dikelilingi pepohonan dan sumber mata air alami yang dipercaya membawa berkah. Saat Pekan Suci, area ini sering dipenuhi peziarah yang mengikuti jalan salib hingga doa pribadi dalam keheningan.

2. Gua Maria Pohsarang, Kediri

Berada di kompleks Gua Maria Pohsarang, tempat ini punya daya tarik unik karena memadukan unsur budaya Jawa dan arsitektur mirip candi Hindu. Tidak hanya jadi tempat ibadah, tapi juga ruang kontemplasi yang artistik dan sarat makna simbolik.

3. Bukit Doa Tomohon, Sulawesi Utara

Bukit Doa Tomohon menawarkan pengalaman spiritual yang berpadu dengan alam. Terletak di kaki Gunung Mahawu, kawasan ini memiliki jalur jalan salib yang menanjak, kapel doa, hingga amphitheater. Udara sejuk dan panorama hijau membuat refleksi terasa lebih mendalam.

4. Patung Yesus Buntu Burake, Tana Toraja

Ikon religi di Sulawesi Selatan ini, Patung Yesus Buntu Burake, dikenal sebagai salah satu patung Yesus tertinggi di dunia. Berdiri di ketinggian, tempat ini menyuguhkan panorama spektakuler sekaligus nuansa reflektif yang kuat, terutama saat Pekan Suci.

5. Semana Santa Larantuka, NTT

Jika ingin merasakan tradisi Pekan Suci yang paling ikonik di Indonesia, Semana Santa Larantuka adalah jawabannya. Prosesi sakral yang berlangsung sejak ratusan tahun ini menghadirkan ritual jalan salib hingga arak-arakan patung Yesus dan Maria. Suasananya benar-benar hening dan penuh haru.

6. Salib Kasih, Tapanuli Utara

Di tengah hutan pinus Tarutung, berdiri Salib Kasih. Tempat ini cocok bagi yang mencari ketenangan total. Jalur menuju puncak cukup menantang, tapi terbayar dengan suasana sunyi yang pas untuk merenung.