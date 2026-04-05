Rekomendasi 10 Wisata Pantai Terbaik di Pacitan dengan Spot Foto Estetik yang Wajib Dikunjungi Saat Liburan

JawaPos.com – Pacitan menyimpan deretan pantai eksotis yang menjadi magnet utama wisata di kawasan selatan Jawa Timur.

Keindahan pantai di Pacitan tidak hanya terletak pada pasir putihnya, tetapi juga formasi karang unik dan fenomena alam menakjubkan.

Wisata pantai Pacitan menawarkan pengalaman berbeda mulai dari surfing, camping, hingga menikmati air terjun yang jatuh ke laut.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan astraotoshop.com pada Sabtu (4/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat wisata pantai di Pacitan.

1. Klayar

Destinasi ini terkenal dengan fenomena unik bernama Seruling Samudra yang menghasilkan suara khas dari celah batu karang.

Suara tersebut muncul ketika ombak besar menghantam celah pada formasi batuan di tepi laut.

Hamparan pasir putih membentang indah dengan tebing kokoh di kanan dan kiri menciptakan pemandangan sangat fotogenik.

Air mancur alami setinggi sepuluh meter juga muncul dari celah batu karang pada waktu-waktu tertentu.