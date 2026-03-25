4 Zodiak Paling Suka Mengatur, Punya Kemampuan Alami untuk Memimpin dan Memegang Kendali

JawaPos.com - Empat zodiak ini dikenal sebagai sosok pemimpin sejati. Mereka cenderung senang mengarahkan dan mengatur banyak orang di sekitarnya.

Bakat kepemimpinan tersebut seolah sudah melekat sejak mereka memiliki zodiak ini, dan terus ada di dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang ambisius dan disiplin.mereka mengambil alih kendali dan selalu mengatur.

Kecenderungan mereka terhadap keteraturan juga terbawa ke dalam berbagai aspek seperti pertemanan, hubungan asmara, dan aktivitas sehari-hari. Capricorn hidup dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis.

Scorpio

Scorpio adalah individu yang emosional dan menghargai kekuasaan serta kendali. Mereka memiliki kebutuhan kuat akan kemandirian dan bisa sangat tegas dalam mengambil keputusan.

Dalam hubungan mereka berusaha melindungi batas emosional dengan cara mempertahankan kendali.

Leo

Leo memiliki kecenderungan alami untuk memimpin dan keinginan kuat untuk diakui. Dorongan untuk mendapatkan pengakuan ini bisa memperkuat keinginan mereka untuk tetap mengontrol situasi, agar posisi mereka tetap menonjol dan dihormati, baik dalam karir maupun hubungan.

Aries

Aries dikenal sebagai pribadi yang tegas, mandiri, dan kompetitif. Mereka adalah tipe yang inisiatif dan lebih suka memimpin daripada mengikuti.