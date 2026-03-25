Punya Bakat Alami Menarik Kekayaan, 10 Weton Ini Terlahir Cerdas dan Cekatan dalam Berbisnis

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar penanggalan lahir, tetapi juga diyakini memiliki pengaruh besar terhadap bakat alami dan potensi seseorang.

Salah satu kategori weton yang akan sukses adalah weton tangan emas. Weton ini diyakini memiliki bakat untuk menarik kekayaan dengan mudah.

Mereka yang masuk dalam kategori ini mudah menemukan peluang, memiliki insting bisnis dan ahli untuk mengolah sesuatu menjadi bernilai tinggi.

Untuk itu, dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, mari membahas sepuluh weton yang masuk dalam kategori tangan emas menurut primbon Jawa.

Rabu Wage

Weton Rabu Wage dikenal dengan kecerdasan dan inovasinya. Weton ini juga mampu melihat peluang bisnis yang terlewatkan oleh orang lain, didukung pemikiran strategis dan kemampuan membaca tren.

Weton Rabu Wage sering menjadi pengusaha sukses di bidang teknologi, perdagangan, atau seni kreatif, berani mengambil risiko untuk mewujudkan ide-ide inovatif mereka.

Sabtu Kliwon

Weton Sabtu Kliwon melahirkan pemimpin alami dengan keberanian dan mental baju.

Weton ini tidak mudah menyerah dan mampu mengelola sumber daya dengan baik.

Weton Sabtu Kliwon punya karisma dan kemampuan kepemimpinan yang membawa kesuksesan.

Selasa Pon

Weton Selasa Pon memiliki kreativitas tinggi dalam seni, desain, dan kerajinan.