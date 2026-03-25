Punya Kegigihan, 5 Zodiak ini Paling Cepat Bangkit dari Kegagalan

JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidup, baik dalam karier, hubungan, maupun hal lainnya. Namun, perbedaan terbesar terletak pada bagaimana seseorang merespons kegagalan tersebut.

Ada yang mudah menyerah dan terpuruk dalam waktu lama, tetapi ada juga yang mampu bangkit dengan cepat dan menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan.

Menariknya, menurut astrologi, beberapa zodiak memiliki sifat pantang menyerah yang membuat mereka lebih cepat bangkit dibandingkan yang lain.

Siapa saja mereka? Melansir My Inner Creative, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki mental kuat dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan.

1. Aries

Aries dikenal sebagai zodiak yang penuh semangat dan berani mengambil risiko. Saat menghadapi kegagalan, mereka tidak akan membuang waktu untuk meratapi keadaan.

Sebaliknya, Aries akan langsung mencari solusi dan mencoba kembali dengan energi yang lebih besar. Kepercayaan diri mereka yang tinggi membuat mereka tidak takut untuk mencoba lagi, bahkan jika peluangnya terlihat sulit.

2. Scorpio

Scorpio adalah zodiak yang memiliki ketahanan mental luar biasa. Mereka tidak mudah menyerah dan cenderung menjadikan kegagalan sebagai bahan pembelajaran yang mendalam.

Scorpio memiliki sifat ambisius yang kuat, sehingga ketika jatuh, mereka akan bangkit dengan strategi yang lebih matang. Kegigihan dan fokus mereka yang tinggi menjadikan mereka salah satu zodiak paling sulit dikalahkan.

3. Capricorn

Sebagai salah satu zodiak paling pekerja keras, Capricorn memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan. Mereka mungkin merasa kecewa saat gagal, tetapi mereka tidak akan membiarkan hal itu menghentikan langkahnya.

Capricorn selalu mencari cara untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kembali apa yang telah runtuh. Disiplin dan kesabaran mereka adalah kunci utama dalam menghadapi kegagalan.