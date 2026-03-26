3 Zodiak Diprediksi Membawa Kesuksesan Finansial Besar Mulai 2026: Saat Energi Bulan Purnama Membuka Gerbang Rezeki

JawaPos.com - Perjalanan finansial tidak selalu bergerak lurus. Ada masa menunggu, ada fase bertahan, dan ada pula momen ketika semesta seolah memberi lampu hijau agar rezeki mengalir lebih deras dari biasanya.

Dalam astrologi, momen semacam ini kerap ditandai oleh pergerakan bulan dan planet yang membangkitkan kesadaran nilai diri, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan memanfaatkan potensi yang selama ini tersembunyi.

Menurut YourTango.com, dalam ulasan astrologi yang ditulis Ruby Miranda pada 31 Januari 2026, terdapat tiga zodiak yang diprediksi akan menarik kesuksesan finansial besar mulai 2026.

Fenomena ini berkaitan dengan Bulan Purnama di Leo, sebuah transit kuat yang menyoroti harga diri, bakat, dan keberanian untuk menuntut imbalan yang setimpal.

Energi ini tidak hanya memengaruhi rekening bank, tetapi juga cara seseorang memandang nilai dirinya sendiri.

Berikut tiga zodiak yang disebut akan merasakan dorongan finansial paling kuat pada periode ini.

1. Leo, Titik Balik Keuangan yang Mengangkat Harga Diri

Bagi Leo, Bulan Purnama yang hadir di zodiaknya sendiri menjadi penanda titik balik finansial yang sangat signifikan.

Usaha yang selama ini dijalani akhirnya mendapat pengakuan nyata, baik dalam bentuk kenaikan penghasilan, tawaran baru, maupun hasil dari keputusan finansial yang cerdas.

Momentum ini bukan sekadar soal uang yang bertambah, tetapi juga kesadaran bahwa kerja keras Leo memiliki nilai yang pantas dihargai.

Energi bulan ini membangkitkan rasa percaya diri dan keberanian untuk tidak lagi meremehkan diri sendiri, sehingga Leo mampu menarik kelimpahan dengan sikap yang lebih tegas dan yakin.

2. Taurus, Stabilitas Finansial dari Konsistensi dan Insting yang Tajam

Untuk Taurus, Bulan Purnama di Leo menyoroti area penghasilan dan keterampilan yang selama ini mungkin dianggap biasa oleh orang lain.