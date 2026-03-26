Saat Roda Takdir Berputar Lebih Cepat: Kehidupan Tiga Zodiak Ini Disebut Akan Terlihat Sangat Berbeda di Tahun Kuda 2026

JawaPos.com - Pergantian energi tahunan dalam astrologi Tionghoa selalu membawa pesan tersendiri bagi perjalanan hidup manusia.

Setelah melewati Tahun Ular 2025 yang sarat ujian batin, tuntutan kedewasaan, dan pelepasan pola lama, kini semesta membuka gerbang baru melalui Tahun Kuda 2026.

Tahun ini dikenal sebagai fase pergerakan cepat, keberanian mengambil langkah, serta perubahan yang tak lagi bisa ditunda.

Menurut ulasan astrologi yang dimuat oleh YourTango, ada tiga zodiak yang paling siap menyambut gelombang perubahan ini.

Bagi mereka, kehidupan di Tahun Kuda tidak hanya terasa berbeda, tetapi benar-benar beralih arah—baik dalam karier, hubungan, maupun cara memandang diri sendiri.

Inilah tiga zodiak yang disebut akan mengalami perubahan hidup paling signifikan di Tahun Kuda 2026.

1. Aquarius

Bagi Aquarius, Tahun Kuda 2026 dibuka dengan tanda kosmik yang sangat kuat. Awal tahun ini bertepatan dengan gerhana matahari di zodiak Aquarius, sebuah simbol klasik dari kelahiran kembali dan arah hidup baru.

Tidak mengherankan jika Aquarius merasakan dorongan besar untuk berubah, meski sebelumnya belum sepenuhnya tahu harus mulai dari mana.

Beban yang selama ini terasa menekan—baik di lingkungan kerja maupun dalam hubungan pribadi—perlahan mulai terangkat. Aquarius mulai bergerak dengan cara yang tak terduga, namun justru di sanalah kekuatannya.

Impian yang dulu terasa jauh kini mulai termanifestasi satu per satu. Tahun Kuda menjadi pengingat bahwa fase diam bukan berarti gagal; justru inilah awal dari lonjakan besar yang telah lama disiapkan semesta.

2. Taurus

Sebagai zodiak berelemen bumi, Taurus dikenal mencintai stabilitas. Namun Tahun Ular 2025 memaksa Taurus menghadapi perubahan cepat yang sering kali terasa tidak adil. Ada kemenangan kecil, tetapi juga kehilangan yang cukup menguras energi.