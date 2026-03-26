Zulfa Putri Hardiyati
26 Maret 2026, 14.24 WIB

Menyimpan Kekuatan Batin yang Diam Tapi Mematikan, Ini Rahasia dari Orang yang Memiliki Weton Pon

Ilustrasi weton pon (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kehidupan, sering kali manusia menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak di permukaan. Yang terlihat tenang dianggap lemah, yang diam dianggap tidak berdaya, dan yang sederhana sering kali diremehkan.

Padahal, dalam pandangan leluhur Jawa, justru yang paling tenang sering menyimpan kekuatan paling dalam.

Ada hukum tak kasat mata yang bekerja dalam kehidupan—hukum keseimbangan batin. Ketika seseorang melukai orang lain, terutama yang sabar dan tidak banyak bicara, dampaknya tidak selalu datang secara langsung.

Namun perlahan, tanpa suara, kehidupan bisa berubah arah menjadi lebih berat, seolah ada yang tertutup tanpa sebab yang jelas.

Seperti yang diungkapkan dalam kanal YouTube Mbah Masrol, weton Pon adalah salah satu weton yang sering disalahpahami. Di balik sikapnya yang tenang dan cenderung diam, tersimpan kekuatan batin yang besar—kekuatan yang tidak menyerang, tetapi mampu memantulkan kembali energi buruk kepada siapa pun yang datang dengan niat tidak baik.

1. Energi Batin yang Tenang, Tapi Menyimpan Tekanan Besar

Weton Pon dikenal memiliki karakter luar yang sederhana dan tidak mencolok. Namun di dalam batinnya, tersimpan daya tahan yang sangat kuat. Ia ibarat air yang tenang di permukaan, tetapi memiliki tekanan besar di dalamnya.

Orang dengan weton ini jarang menunjukkan emosi secara langsung. Mereka memilih diam, menahan, dan mengamati. Namun justru karena itu, energi yang dipendam menjadi semakin padat dan kuat seiring waktu.

2. Kesabaran yang Jika Dilanggar Bisa Berbalik Menjadi Benturan Energi

Salah satu kekuatan paling khas dari weton Pon adalah kesabarannya. Mereka tidak mudah marah, tidak suka konflik, dan cenderung mengalah. Namun kesabaran ini bukan tanpa batas.

Ketika terus disakiti, dihina, atau dipermainkan, energi batin yang selama ini dipendam bisa berubah menjadi benturan energi. Dampaknya tidak selalu terlihat langsung, tetapi perlahan orang yang menyakiti akan merasakan hidupnya tidak lagi selaras—rezeki tersendat, pikiran gelisah, dan langkah sering terhambat.

3. Doa Dalam Diam yang Memiliki Getaran Kuat

Weton Pon bukan tipe yang banyak mengeluh. Mereka lebih memilih memendam rasa dan menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa melalui doa yang tulus.

Dalam kondisi terzalimi, doa yang lahir dari hati yang dalam dipercaya memiliki kekuatan besar. Bukan sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai permohonan keadilan. Dari sinilah sering terjadi perubahan dalam hidup orang yang pernah menyakiti, seolah alam bergerak dengan sendirinya.

