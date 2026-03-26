Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
26 Maret 2026, 15.32 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 26 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin akan menikmati berbagai aktivitas sosial, baik minum kopi bersama teman, makan malam, atau berdansa di malam hari. 

Ini akan menjadi waktu yang menyenangkan dan membuat sagitarius melupakan semua stres yang dirasakan selama beberapa hari terakhir. Perluas lingkaran sosial dan bersenang-senanglah.

Zodiak capricorn mungkin akan menghadapi masa-masa sulit, sehingga menyebabkan beberapa gangguan dalam pekerjaan. Waktu ini dianggap kurang tepat untuk berada di rumah, dan capricorn harus berkonsultasi dengan ahli. Namun, capricorn perlu meningkatkan kepercayaan diri dan tetap kuat untuk melakukan semuanya dengan benar, karena ini adalah fase sementara. 

Fokuslah pada pekerjaan dan jangan lupa untuk memperhatikan prioritas. Mengurus pengeluaran tambahan akan lebih baik, karena capricorn mungkin sedang merasa lemah secara finansial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 26 Maret 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menghabiskan waktu berdua dengan pasangan hari ini. Terkait karir, jadikan kesuksesan sebagai motivasi sagitarius untuk bekerja lebih keras.

Sementara itu, sagitarius perlu memeriksakan diri ke dokter untuk menenangkan orang-orang terdekat. Pada ranah keuangan, lakukan deposito tetap dan cari cara-cara lainnya khawatir saat sagitarius mengalami kekhawatiran terhadap masa depan keuangan yang tidak pasti.

Cinta Sagitarius

Hari ini akan penuh gairah, karena hasrat sagitarius meningkat saat ini. Sagitarius bisa menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan, jauh dari hiruk pikuk dunia dan tekanan kehidupan kerja sehari-hari. Cobalah untuk mencuri beberapa momen spesial bersama agar dapat menikmati waktu bersama orang yang dicintai.

Karir Sagitarius

Impian profesional sagitarius akan mulai terwujud seiring dengan kesuksesan yang diraih di tempat kerja. Namun, akan lebih baik jika sagitarius terus berupaya dan mempertahankan sikap positif. Jadikan kesuksesan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Sagitarius harus tetap berkonsentrasi dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkan impian.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin merasa sedikit kurang sehat karena penyakit yang tampaknya tak kunjung sembuh. Teman dan keluarga juga khawatir tentang kesehatan sagitarius. 

Cobalah meyakinkan mereka bahwa sagitarius hanya menderita penyakit ringan. Hari ini, sagitarius mungkin perlu menemui dokter, setidaknya untuk menenangkan orang-orang yang mengkhawatirkan sagitarius.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore