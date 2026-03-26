Dea Agustin Adrianingtyas
26 Maret 2026, 16.09 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 26 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo merasa rileks dan berenergi pada saat yang bersamaan. Secara profesional, banyak peluang akan datang menghampiri dan membantu leo untuk mencari pengetahuan yang bermanfaat. 

Leo perlu menguji kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan. Urusan keluarga mungkin akan menyibukkan leo di malam hari. Namun, jangan biarkan hal itu memengaruhi hal-hal yang menjadi prioritas leo saat ini.

Hari ini, zodiak virgo akan memancarkan kepercayaan diri. Virgo mungkin ingin mempertajam kemampuan intelektual, jadi carilah peluang untuk mewujudkan dorongan ini. 

Mempelajari kemampuan baru pada hari ini, akan membuka beberapa pintu bagi virgo di masa depan. Teruslah mengeksplorasi hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 26 Maret 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu melakukan pendekatan untuk membawa hal baru ke dalam hubungan asmara. Terkait karir, cobalah mengambil inisiatif di tempat kerja untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, cobalah untuk beristirahat saat leo merasa sedikit kurang sehat karena stres. Jadi, Terkait keuangan, keputusan leo untuk tidak mengambil risiko terkait keuangan dan investasi adalah tepat.

Cinta Leo

Leo benar-benar ingin menyenangkan pasangan dan membuatnya sangat bahagia. Bersikaplah kreatif dalam melakukan pendekatan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan. 

Upaya yang leo lakukan untuk memperbaiki hubungan akan membawa manfaat dalam waktu yang lama. Gairah dan sensualitas dalam hubungan leo akan berkembang hari ini.

Karir Leo

Hari ini, leo harus mengambil beberapa inisiatif di tempat kerja untuk meningkatkan prospek karir. Leo harus ingat bahwa pertumbuhan karir akan terkait langsung dengan kinerja dan hasil. Leo harus terus meningkatkan keterampilan teknis untuk lebih unggul dibandingkan orang lain.

Kesehatan Leo

Hari ini, leo mungkin merasa sedikit kurang sehat. Kemungkinan besar, itu adalah karena stres, jadi cobalah untuk beristirahat hari ini. Untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri, atasi sumbernya. 

