Tak Sekadar Percikan Sesaat: Inilah 4 Zodiak yang Disebut Sebagai Pasangan Jiwa Leo Menurut Astrologi

Leo bukan zodiak yang mudah dilupakan. Mereka hadir dengan aura percaya diri, pesona alami, dan keberanian untuk hidup sepenuhnya dari hati.

Ketika Leo jatuh cinta, hubungan tidak pernah setengah-setengah — selalu penuh gairah, perhatian, dan drama yang membekas.

Tak heran jika banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mampu menjadi pasangan jiwa sejati bagi sang Singa?

Dalam astrologi, Leo dikenal sebagai zodiak berelemen api yang diperintah oleh Matahari, simbol kepemimpinan, vitalitas, dan cahaya. Leo mendambakan hubungan yang setara, saling mengagumi, dan mampu tumbuh bersama.

Dilansir dari yourtango.com dari banyak kemungkinan, ada empat zodiak yang secara astrologis memiliki kualitas paling kuat untuk menjadi belahan jiwa Leo.

4 Zodiak yang Merupakan Pasangan Jiwa Leo

1. Aries

Ketika Leo bertemu Aries, percikan terasa seperti kembang api. Dua zodiak berelemen api ini sama-sama berani, penuh energi, dan tak takut menjadi pusat perhatian.

Aries mampu menandingi intensitas Leo tanpa merasa terintimidasi, sementara Leo memberi Aries rasa dikagumi yang diam-diam mereka butuhkan.

Hubungan ini dipenuhi petualangan, gairah, dan dinamika kuat. Namun, agar cinta bertahan, keduanya perlu belajar menurunkan ego dan memilih kejujuran dibanding adu kuasa.

2. Taurus

Leo dan Taurus menciptakan hubungan yang sarat kemewahan, sensualitas, dan romansa. Taurus memberikan stabilitas dan kesetiaan, sementara Leo membawa kehangatan dan rasa istimewa dalam hubungan.

Keduanya sama-sama zodiak tetap, yang berarti kuat dan berkomitmen, tetapi juga sama-sama keras kepala. Jika keduanya mampu membuka diri dan berkompromi, hubungan ini berpotensi menjadi kisah cinta jangka panjang yang kokoh.