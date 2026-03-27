3 Shio Ini Diprediksi Menarik Keberuntungan dan Kemakmuran Besar Setelah Maret 2026, Energi Rezeki Menguat di Bidang Karier dan Keuangan

JawaPos.com - Perjalanan hidup sering kali bergerak mengikuti ritme energi alam semesta. Dalam tradisi astrologi Tiongkok, setiap bulan membawa getaran tertentu yang dapat memengaruhi arah rezeki, peluang karier, hingga pertumbuhan finansial seseorang.

Ada masa ketika energi terasa lambat dan menuntut kesabaran, namun ada pula periode ketika pintu keberuntungan mulai terbuka lebih lebar bagi sebagian orang.

Setelah Maret 2026, energi kosmik dipercaya berfokus kuat pada urusan pekerjaan, stabilitas finansial, serta pengembangan karier profesional. Pergeseran energi dari Yin yang reseptif menuju Yang yang lebih aktif menciptakan dinamika menarik sepanjang bulan ini.

Pada fase awal, banyak orang didorong untuk lebih banyak mendengarkan, membangun koneksi, dan merencanakan langkah dengan matang.

Sementara pada fase berikutnya, energi berubah menjadi lebih aktif sehingga waktu yang tepat untuk bertindak dan mengambil peluang.

Dilansir dari YourTango, melalui artikel yang ditulis oleh Aria Gmitter pada 28 Februari 2026, terdapat tiga shio yang diprediksi menarik keberuntungan dan kemakmuran signifikan setelah bulan ini.

Keberuntungan tersebut tidak datang secara instan, melainkan melalui hubungan yang terpelihara, kerja keras yang konsisten, serta kemampuan membaca peluang dengan bijak.

Berikut tiga shio yang diprediksi menikmati aliran keberuntungan di bulan Maret 2026.

1. Shio Kambing

Bulan ini membawa energi finansial yang cukup kuat bagi pemilik Shio Kambing.

Stabilitas keuangan mulai terlihat lebih jelas, terutama bagi mereka yang mulai memperbaiki pola pengelolaan uang.

Fokus pada menabung, mengurangi utang, serta memperbaiki strategi finansial menjadi langkah penting yang membawa dampak positif ke depan.

Selain itu, bulan ini juga menjadi waktu yang baik untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan dan bisnis.

Mempelajari keterampilan baru, membaca buku tentang pengelolaan kekayaan, atau memahami perkembangan teknologi terbaru dapat membantu Kambing tetap unggul dalam persaingan profesional.