5 Zodiak yang Masuk Fase Kekuatan Besar di bulan ini: Saat Energi Cinta, Keberanian, dan Takdir Bertabrakan Membuka Jalan Hidup Baru

JawaPos.com - Dalam kehidupan, ada fase ketika segalanya terasa bergerak lebih cepat dari biasanya—emosi menguat, keinginan membesar, dan dorongan untuk berubah menjadi sulit ditahan.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Aria Gmitter di situs YourTango, Maret 2026 menghadirkan energi yang cukup intens melalui pertemuan antara Venus di Aries dan Jupiter di Cancer.

Kombinasi ini menciptakan dorongan besar untuk berkembang, bahkan melampaui batas yang selama ini dianggap aman.

Venus di Aries membawa energi cinta yang berani, spontan, dan penuh keinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sementara Jupiter di Cancer memperbesar segala sesuatu—emosi, peluang, bahkan keberanian untuk melangkah.

Hasilnya adalah fase yang terasa “tidak terkendali”… namun justru di situlah kekuatannya. Ketika rasa takut mulai dilepaskan, kreativitas dan peluang pun mengalir tanpa batas.

Berikut 5 zodiak yang diprediksi memiliki energi paling kuat di fase ini.

1. Libra: Magnet Cinta yang Membuka Banyak Kemungkinan

Libra merasakan dorongan besar dalam urusan cinta dan hubungan.

Ada kerinduan yang dalam untuk mengalami sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih bermakna. Energi ini membuat Libra tidak lagi pasif—melainkan aktif membuka peluang.

Libra menjadi lebih mudah dihubungi, lebih terbuka, dan lebih berani menciptakan momen. Dari sinilah peluang romantis mulai berkembang, bahkan menuju sesuatu yang lebih serius di masa mendatang.

2. Taurus: Kekuatan Kata-Kata yang Mengubah Segalanya

Taurus mendapatkan kekuatan melalui komunikasi.

Ada kelembutan, ketulusan, dan keberanian untuk berbicara dari hati. Taurus tidak lagi menahan perasaan, melainkan mulai mengungkapkannya dengan jujur.

Hal ini menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Dari percakapan sederhana, bisa muncul hubungan baru atau penguatan hubungan yang sudah ada.