Saat Intuisi, Ujian, dan Jalan Hidup Terbuka Perlahan: 12 Zodiak Diberi Sinyal Rahasia yang Tak Semua Orang Sadari

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika segala sesuatu terasa samar… tidak jelas, penuh tanda tanya, dan seolah berada di persimpangan yang membingungkan.

Namun justru dalam fase seperti inilah, pesan semesta bekerja paling kuat.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Aria Gmitter di situs YourTango, energi tarot di Akhir Maret 2026 dipengaruhi oleh kekuatan Pisces yang mendalam—membuka intuisi, membongkar ilusi, dan memaksa setiap individu melihat kenyataan yang selama ini tersembunyi.

Kartu utama yang muncul adalah Nine of Pentacles terbalik, yang membawa pesan tentang kemandirian, kontrol diri, serta bagaimana seseorang mengelola energi finansial dan kehidupan pribadinya.

Ini bukan fase yang ringan. Namun bagi mereka yang mau jujur pada diri sendiri, justru di sinilah titik perubahan besar dimulai.

Berikut pesan tarot untuk masing-masing zodiak di fase penuh makna ini.

1. Aries: Belajar Mengendalikan Kekuatan dan Ego

Aries dihadapkan pada dinamika kekuasaan, baik dalam pekerjaan maupun hubungan.

Ada dorongan untuk mempertahankan kendali, atau justru menghadapi seseorang yang mencoba mengendalikan. Di fase ini, Aries diminta untuk tidak bereaksi secara emosional.

Kunci utamanya adalah mendengarkan kompas batin—kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan.

2. Taurus: Kembali Bangkit, Tapi Jangan Terburu-Buru

Taurus mulai keluar dari fase istirahat dan merasa siap untuk kembali bergerak.

Namun semesta mengingatkan agar tidak langsung mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada keputusan besar yang tergesa-gesa.

Kesabaran menjadi kunci agar tidak kembali merasa lelah secara emosional.