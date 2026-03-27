Gelombang Energi Pisces Membuka Gerbang Rezeki: Saat Empat Zodiak Ini Didorong Semesta Menuju Keberuntungan Besar dan Kemakmuran yang Tak Terduga

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, ada momen-momen tertentu ketika energi semesta terasa berbeda… lebih halus, lebih dalam, namun justru membawa perubahan besar yang tidak bisa diabaikan.

Fase inilah yang sedang terjadi dalam pergerakan astrologi saat ini.

Energi Pisces yang dikenal sebagai simbol intuisi, penyembuhan, dan pelepasan, sedang bekerja secara diam-diam namun kuat.

Ia tidak langsung memberi keberuntungan dalam bentuk instan, melainkan membuka jalan—membersihkan yang lama, agar yang baru bisa masuk dengan lebih besar dan bermakna.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Aria Gmitter di situs YourTango, ada empat zodiak yang berada dalam arus energi ini. Mereka bukan hanya berpotensi mendapatkan keberuntungan, tetapi juga mengalami transformasi batin yang menjadi kunci utama datangnya kemakmuran.

Namun satu hal yang perlu dipahami—keberuntungan ini tidak datang tanpa proses. Setiap zodiak diminta untuk melepaskan sesuatu terlebih dahulu sebelum menerima lebih banyak.

1. Sagitarius: Membersihkan Energi Lama untuk Membuka Pintu Kelimpahan Baru

Sagitarius berada dalam fase pembersihan.

Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Lingkungan sekitar, terutama rumah dan ruang pribadi, menjadi cerminan dari kondisi batin yang sedang berlangsung.

Ketika Sagitarius mulai merapikan, membuang yang tidak perlu, dan menata ulang kehidupannya, di situlah energi baru mulai masuk.

Keberuntungan bagi Sagitarius hadir bukan dari luar, tetapi dari ruang yang telah ia siapkan sendiri.

2. Leo: Penyembuhan Luka Lama yang Menghidupkan Kembali Energi Keberuntungan

Leo sedang diminta untuk menghadapi sesuatu yang selama ini mungkin dihindari—luka batin.

Ada rahasia, kenangan, atau rasa sakit yang selama ini tersimpan. Namun energi Pisces mendorong semuanya untuk muncul ke permukaan, bukan untuk melukai, tetapi untuk disembuhkan.