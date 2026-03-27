4 Weton yang Bakal Dapat Banyak Limpahan Rezeki Dunia di Tahun 2026, Setiap Melangkah Selalu Dapat Berkah

JawaPos.com - Dalam kepercayaan kitab primbon Jawa, diyakini ada sejumlah weton yang termasuk tibo dunya.

Weton yang dimaksud dianggap memiliki banyak kelebihan dan kelapangan terhadap rezeki-rezeki di dunia.

Di tahun 2026 ini sendiri diprediksi akan ada sejumlah weton yang mendapatkan banyak keberkahan di mana pun mereka berada.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan mendapat banyak limpahan rezeki dunia di tahun 2026 membuat setiap langkah selalu dapat berkah.

1. Weton Sabtu Wage

Weton Sabtu Wage memiliki neptu 13. Weton ini diramalkan akan sangat cocok dengan tahun 2026.

Mereka yang berweton Sabtu Wage diyakini akan banyak mendapatkan rezeki melalui relasi dan tali persaudaraan yang dipunya.

Rezeki mereka banyak mengalir dari orang-orang terdekat baik dalam bentuk materi maupun hal-hal lainnya.

2. Weton Jumat Pon

Weton Jumat Pon mempunyai neptu 13. Weton ini diramalkan akan mendapatkan banyak kemudahan rezeki di tahun 2026.

Mereka yang berweton satu ini diyakini mendapatkan banyak limpahan rezeki berkat kemampuan mereka dalam hal adaptasi di lingkungan.

Alhasil, di mana pun mereka berada, pundi-pundi rupiah bisa selalu mereka dapatkan melalui cara-cara yang baik.