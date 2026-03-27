7 Shio dengan Mental Baja yang Tetap Jaya Saat Krisis Melanda di Pertengahan Tahun Kuda Api 2026

JawaPos.com - Tidak semua orang mampu bertahan ketika krisis datang. Sebagian goyah, kehilangan arah, bahkan menyerah di tengah jalan.

Namun, ada pula yang justru semakin kuat ketika tekanan meningkat. Pertengahan tahun sering menjadi fase paling menantang dalam perjalanan hidup, di mana harapan awal mulai diuji oleh realita.

Di tahun Kuda Api 2026, energi yang muncul bukan sekadar menghadirkan kesulitan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka yang siap naik level.

Krisis bukan hanya tentang jatuh atau bertahan, melainkan tentang bagaimana seseorang merespons keadaan.

Dalam ramalan shio tahun ini, ada tujuh shio yang diprediksi tetap jaya meski berada di tengah tekanan.

Kekuatan mereka bukan karena bebas dari masalah, melainkan karena memiliki pola pikir, kebiasaan, dan mentalitas yang membuat mereka tidak mudah runtuh.

Dilansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, Jumat (27/3), berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Naga — Strategis dan Tidak Mudah Panik

Shio Naga dikenal sebagai sosok dengan visi besar dan mental kepemimpinan yang kuat. Ketika keadaan semakin sulit, justru di situlah ketajaman berpikir mereka muncul.

Alih-alih panik, pemilik shio ini cenderung langsung menyusun strategi. Mereka tidak menunggu keadaan membaik, tetapi aktif menciptakan peluang baru.

Dalam situasi krisis pertengahan tahun 2026, Shio Naga menjadi salah satu yang paling berpotensi bangkit. Mereka mampu melihat jalan keluar di tengah kebuntuan dan berani mengambil langkah besar.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: rasa percaya diri yang terlalu tinggi. Jika tidak diimbangi dengan perhitungan matang, keputusan besar bisa menjadi bumerang.

Kunci sukses: berani bertindak, tapi tetap realistis dan penuh perhitungan.

2. Shio Ayam — Stabil dan Disiplin dalam Kekacauan