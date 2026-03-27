28 Maret 2026, 04.41 WIB

Meski Dikelilingi Orang Banyak, 4 Zodiak Ini Selalu Merasa Kesepian dan Ingin Menyendiri

Ilustrasi perempuan yang kesepian (Freepik)

JawaPos.com - Kita semua mungkin pernah mengalaminya. Di ruangan yang penuh dengan orang, tetapi tetap merasa kesepian dan sendirian. Pengalaman ini nampaknya sulit untuk dijelaskan.

Seperti halnya sebagian orang yang merasa nyaman saat bersama orang lain, ada di antara kita yang meskipun mudah bergaul dan dikelilingi banyak orang, tetapi cenderung merasa kesepian. Ini bisa jadi karena kepribadian kita yang unik.

Dilansir dari Parent From Heart, inilah zodiak yang mungkin mengalami perasaan kesepian luar biasa bahkan di tengah keramaian.

1. Cancer

Cancer merupakan zodiak yang memelihara dan dikenal karena sifatnya yang penuh kasih sayang dan kepedulian. Mereka sangat emosional dan menghargai ruang pribadi dan kenyamanan mereka.

Meskipun mencintai rumah dan keluarga, cancer terkadang merasa kesepian bahkan saat dikelilingi orang-orang yang dicintainya. Kedalaman emosi mereka dapat membuat mereka sulit terhubung dengan orang yang tidak memahami atau membalas perasaan mereka.

Selain itu, cancer dikenal suka menarik diri saat merasa terbebani atau sedang terpuruk. Mekanisme pertahanan alami ini dapat memperkuat perasaan kesepian saat mereka berada dalam situasi sosial.

2. Virgo

Virgo, yang diwakili oleh gadis, dikenal karena sifatnya yang analitis dan berorientasi pada detail. Mereka memiliki keinginan yang besar untuk mencapai kesempurnaan dan sering kali menjadi pengkritik terburuk bagi diri mereka sendiri.

Evaluasi diri yang terus-menerus ini terkadang dapat membuat virgo merasa terisolasi, terutama saat mereka berada di tengah keramaian. Mereka memiliki kecenderungan menganalisis berlebihan situasi dan peran mereka di dalamnya, yang dapat menimbulkan perasaan tidak mampu atau kesepian.

Selain itu, virgo mendambakan ketertiban dan kesederhanaan. Saat mereka berada dalam situasi sosial yang kacau, mereka mungkin merasa tidak pada tempatnya dan terputus.

Sifat metodis mereka mungkin membuatnya kesulitan menyesuaikan diri dengan ketidakpastian pertemuan sosial. Memberikan kepastian dan menciptakan lingkungan yang tenang dapat membantu virgo merasa lebih terhubung.

3. Pisces

Pisces, dikenal sebagai zodiak pemimpi, sangat emosional dan intuitif. Mereka memiliki kehidupan batin yang kaya dan sering kali lebih suka melarikan diri ke dunia mimpi dan fantasi mereka.

Kepekaan mereka adalah kekuatan mereka, tetapi itu juga dapat membuat mereka merasa kewalahan dalam situasi sosial. Pisces mampu menangkap emosi dan arus bawah yang paling halus dalam suatu ruangan, yang dapat menjadi berkah sekaligus kutukan.

Terkadang, energi yang mereka serap dari orang lain dapat membuat mereka merasa terkuras dan terputus. Selain itu, pisces memiliki kerinduan yang mendalam untuk terhubung dan memahami.

Jika mereka tidak menemukannya dalam lingkungan terdekatnya, hal itu dapat menimbulkan perasaan kesepian. Mereka mendambakan interaksi yang bermakna dan sering kali merasa tidak nyaman dalam percakapan yang dangkal atau superfisial.

4. Capricorn

Capricorn dikenal karena rasa tanggung jawabnya yang kuat dan pendekatan praktis terhadap kehidupan. Mereka sering kali menjadi pemimpin, mengambil alih kendali, dan memastikan semuanya berjalan lancar.

Karena kemampuan kepemimpinan alaminya ini, mereka cenderung memikul banyak tanggung jawab yang sering kali membuat mereka merasa terisolasi bahkan saat dikelilingi banyak orang.

Capricorn sering terlihat tabah dan mandiri, lebih suka menangani perasaannya secara internal daripada mengungkapkannya secara terbuka. Hal ini kadang-kadang dapat memberikan kesan bahwa mereka jauh dan terpisah, sehingga meningkatkan perasaan kesepian mereka.

Merasa dipahami itu penting bagi capricorn. Ketika mereka tidak terhubung pada level yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar mereka, hal itu dapat menyebabkan perasaan terputus.

