7 Shio Paling Tangguh Hadapi Krisis Finansial 2026: Strategi Mental yang Menentukan Arah Rezeki

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki kesiapan yang sama ketika menghadapi tekanan finansial.

Kenaikan harga, perlambatan bisnis, serta pemasukan yang tidak stabil menjadi tantangan nyata yang mulai dirasakan banyak orang.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana masa depan keuangan akan berjalan.

Dalam perspektif astrologi Tionghoa, tahun dengan energi kuat sering kali menghadirkan dua tipe individu.

Pertama, mereka yang terbawa arus krisis tanpa arah yang jelas. Kedua, mereka yang justru mampu bertahan, beradaptasi, bahkan menemukan peluang baru di tengah tekanan.

Menariknya, kemampuan tersebut tidak selalu ditentukan oleh kekayaan atau keberuntungan semata.

Faktor utama yang membedakan adalah pola pikir, ketahanan mental, serta cara seseorang mengambil keputusan.

Berikut 7 shio yang diprediksi memiliki kekuatan tersebut dihimpun dari kanal YouTube Koko Lie Tarot pada Jumat (27/03).

1. Shio Kuda: Adaptif dan Cepat Menemukan Jalan Keluar

Shio Kuda dikenal sebagai pribadi yang energik, dinamis, dan tidak mudah menyerah.

Ketika situasi menjadi sulit, Anda justru terdorong untuk bergerak lebih cepat dan mencari alternatif solusi yang berbeda.

Kemampuan beradaptasi menjadi kekuatan utama. Saat satu peluang tertutup, Anda tidak berlama-lama meratapi keadaan, melainkan segera membuka jalan baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya.

Namun, penting untuk mengimbangi keberanian dengan perhitungan yang matang. Keputusan yang terlalu cepat tanpa analisis dapat berisiko.