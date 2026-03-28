5 Zodiak Ini Mengalami Perubahan Besar, Hidupnya Perlahan Menjadi Jauh Lebih Baik

JawaPos.com - Dalam siklus kehidupan, ada fase di mana logika tidak lagi menjadi pusat, melainkan perasaan dan intuisi yang mengambil alih arah perjalanan.

Musim Pisces selalu membawa nuansa yang berbeda—lebih lembut, lebih dalam, dan sering kali penuh dengan kesadaran batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.

Ini adalah waktu ketika seseorang mulai lebih peka terhadap energi di sekitarnya, lebih mudah tersentuh, dan lebih berani mengikuti suara hati.

Pada periode ini, energi ini terasa semakin kuat.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Leslie Hale pada 17 Februari 2026 di situs YourTango, musim kali ini membawa perubahan signifikan bagi beberapa zodiak. Bukan sekadar perubahan biasa, tetapi peningkatan kualitas hidup yang terasa secara emosional, spiritual, hingga sosial.

Ketika Matahari, Merkurius, Venus, dan Mars berkumpul dalam energi Pisces, terciptalah dorongan besar untuk kembali ke dalam diri—memahami, merasakan, dan akhirnya bertumbuh.

1. Cancer: Ketika Perspektif Baru Membuka Jalan Hidup yang Lebih Ringan

Cancer merasakan aliran energi yang begitu selaras.

Musim Pisces menciptakan harmoni yang membuat hidup terasa lebih ringan dan minim tekanan. Ada dorongan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas—baik melalui pembelajaran, perjalanan batin, maupun eksplorasi pengetahuan baru.

Dalam fase ini, Cancer tidak hanya menjalani hidup, tetapi mulai memahaminya dengan cara yang lebih dalam.

2. Scorpio: Kebahagiaan, Cinta, dan Ekspresi Diri Mengalir Tanpa Hambatan

Bagi Scorpio, musim ini menjadi salah satu periode paling menyenangkan.

Energi Pisces mengaktifkan sisi kreatif, romantis, dan sosial dalam diri mereka. Keinginan untuk menikmati hidup meningkat—berkumpul dengan orang terdekat, menjalin hubungan yang lebih hangat, dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut.