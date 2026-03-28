Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
28 Maret 2026, 18.08 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang menantang bagi Scorpio. Ada beberapa situasi yang menguji kesabaran dan kestabilan emosi Anda, sehingga diperlukan sikap yang lebih tenang dalam menyikapinya.

Tekanan yang muncul bisa membuat Anda merasa kurang nyaman, tetapi di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan untuk melatih pengendalian diri. Namun, dengan pendekatan yang lebih santai dan pikiran yang jernih, Scoripio tetap bisa melewati hari ini dengan baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Sabtu (28/3), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, Anda perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi. Rasa gelisah atau tekanan batin bisa muncul sewaktu-waktu, sehingga penting bagi Anda untuk menjaga ketenangan pikiran. Aktivitas seperti meditasi atau relaksasi bisa membantu menyeimbangkan kondisi mental Anda. Hari ini bukan tentang bergerak cepat, melainkan tentang menjaga kestabilan.

Cinta Scorpio

Dalam hubungan asmara, suasana bisa terasa kurang hangat jika Anda terlalu serius atau tertutup. Cobalah untuk lebih santai dan menunjukkan sisi ceria kepada pasangan.

Pendekatan yang lebih ringan dan penuh kehangatan akan membuat hubungan terasa lebih menyenangkan. Dengan begitu, Anda dan pasangan bisa menikmati waktu bersama tanpa tekanan berlebihan.

Karier Scorpio

Di bidang karier, Anda mungkin menghadapi tekanan pekerjaan yang cukup tinggi. Hal ini berpotensi membuat Anda merasa kewalahan dan rentan melakukan kesalahan.

Karena itu, penting untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kerjakan tugas secara bertahap dan jangan memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus agar hasilnya tetap optimal.

Kesehatan Scorpio

Kondisi kesehatan Anda cenderung dipengaruhi oleh faktor emosional. Rasa cemas atau gugup bisa muncul dan berdampak pada kenyamanan tubuh secara keseluruhan.

Menjaga pikiran tetap tenang menjadi kunci utama. Luangkan waktu untuk beristirahat, berdoa, atau melakukan aktivitas yang menenangkan agar kondisi Anda tetap stabil.

Keuangan Scorpio

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore