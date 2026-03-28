Tazkia Royyan Hikmatiar
28 Maret 2026, 18.23 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 28 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi menjadi waktu yang cukup menantang bagi Pisces, terutama dalam hal ekspektasi dan tanggung jawab.

Anda mungkin merasa beban yang datang lebih besar dari biasanya, sehingga perlu mengatur energi dengan lebih bijak.

Di sisi lain, hari ini juga mengingatkan Pisces untuk tidak terburu-buru dalam mengejar hasil.

Proses tetap menjadi bagian penting yang harus dijalani dengan sabar agar hasil yang diperoleh nantinya benar-benar maksimal.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Sabtu (28/3), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini Anda perlu mulai merencanakan pengembangan diri dengan lebih serius.

Tanggung jawab yang meningkat menuntut Anda untuk lebih siap, baik secara mental maupun keterampilan. Harapan untuk mendapatkan hasil cepat mungkin belum bisa terwujud hari ini.

Cinta Pisces

Dalam hubungan asmara, Anda disarankan untuk tidak terlalu kaku atau serius. Sikap yang terlalu tegang justru bisa membuat hubungan terasa kurang nyaman.

Cobalah untuk lebih santai dan menikmati momen bersama pasangan. Dengan pendekatan yang lebih ringan, hubungan akan terasa lebih hangat dan menyenangkan.

Karir Pisces

Di bidang karier, Anda mungkin mulai memikirkan perubahan. Ada keinginan untuk mencari pekerjaan baru yang dirasa lebih memberikan kepuasan.

Hal ini sah saja, namun sebaiknya pertimbangkan segala sesuatunya dengan matang.

Pastikan langkah yang diambil benar-benar membawa dampak positif bagi masa depan Anda.

Kesehatan Pisces

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian lebih. Anda mungkin rentan mengalami gangguan seperti sakit gigi atau iritasi pada mata yang cukup mengganggu aktivitas.

