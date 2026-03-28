Pegang Kendali! 3 Zodiak Ini Diprediksi Bakal Berjaya Mulai 28 Maret 2026

JawaPos.com - Dunia astrologi bersiap menyambut pergeseran energi yang luar biasa dahsyat.

Tepat pada Sabtu, 28 Maret 2026, jagat raya menandai dimulainya era baru yang akan mengubah cara kita memandang kekuatan diri.

Ini bukan sekadar keberuntungan sesaat. Fenomena ini adalah transformasi fundamental bagi beberapa individu terpilih untuk mengambil kendali penuh atas hidup mereka.

Pemicunya adalah keselarasan langka antara Saturnus dan Pluto. Pertemuan dua planet besar ini memicu semangat "pemberontakan sehat".

Kita diajak berhenti sekadar mengikuti arus dan mulai menulis aturan main sendiri.

Dikutip dari Yourtango, keselarasan planet pada hari Sabtu ini akan memunculkan para pemimpin baru yang siap membimbing sesamanya menuju kemandirian.

Fokusnya bukan lagi soal dominasi, melainkan pemberdayaan diri yang berkelanjutan.

Siapa saja mereka? Berikut adalah tiga zodiak yang diprediksi menjadi "wajah" dari era kekuatan baru ini.

1. Libra: Tegas Membuat Batasan Bagi pemilik zodiak Libra, akhir Maret 2026 menjadi titik balik penting. Anda akan menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari keteraturan.

Energi Saturnus dan Pluto menuntut Anda untuk mengatur ulang segalanya dengan "tangan besi yang terbungkus sarung tangan sutra."

Ini saatnya mengambil kendali atas pekerjaan, asmara, hingga keuangan. Anda tidak bisa mencapai prestasi besar jika lingkungan masih berantakan. Sabtu ini adalah momen terbaik untuk "bersih-bersih" emosional.

Tetapkan batasan tegas kepada orang-orang yang selama ini menguras energi Anda. Belajarlah bahwa mengatakan "tidak" adalah bentuk kekuatan tertinggi untuk menjaga integritas diri.