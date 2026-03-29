Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
29 Maret 2026, 19.53 WIB

4 Zodiak Ini Memutuskan Single Usai Sekian Lama Terjebak dalam Cinta Sendiri Pada Orang yang Salah

Ilustrasi seorang single/freepik

JawaPos.com-Tidak pernah menyenangkan menyadari bahwa anda adalah pihak yang lebih peduli di dalam sebuah hubungan.

Hubungan yang sehat, membutuhkan usaha yang setara dari kedua belah pihak. Anda seharusnya tidak menjadi satu-satunya orang yang berusaha, merencanakan, dan menjaga komunikasi agar tetap berjalan.

Namun, kini keempat zodiak berikut sudah tersadarkan dan memilih sendiri daripada menjalin hubungan sepihak menurut informasi dari laman collective.world.

Aries kerap terjebak di dalam hubungan sepihak, dimana mereka melakukan segalanya. Namun, sekarang aries sadar bahwa mereka pantas mendapatkan lebih dari itu. Tidak ada gunanya mengejar seseorang yang tidak memberikan antusiasme yang sama. Anda bisa mengurus diri sendiri dengan baik, jadi aries tidak membutuhkan pasangan untuk bahagia. 

Virgo tidak takut lagi memperjuangkan cinta di dalam hubungan. Namun, sekarang mereka paham bahwa hubungan yang sehat membutuhkan energi untuk dua orang sekaligus. Anda lebih memilih sendiri daripada kembali pada hubungan sepihak. Hubungan yang seperti itu memang tidak dirancang untuk bertahan lama.

Libra tidak takut menunjukkan perasaannya. Anda juga memberi untuk menciptakan rasa nyaman. Namun orang yang anda cintai tidak pernah menghargai anda. Jujur saja, anda sudah lelah menjadi pihak yang paling peduli, yang selalu berusaha membahagiakan orang lain. Anda ingin seseorang yang juga berusaha membahagiakan anda. 

Pisces pernah berada di dalam hubungan sepihak yang selalu memberikan usaha seratus persen di setiap hubungan. Anda memberikan seluruh isi hati anda dan anda berharap pasangan anda melakukan hal yang sama. Tidak adil jika anda harus merasa tidak dicintai, diabaikan, atau tidak dianggap, padahal anda sudah berusaha membuat mereka merasa berharga. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore