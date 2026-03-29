Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
None
29 Maret 2026, 21.09 WIB

Rezeki Seolah Menghampiri, 3 Shio Ini Bakal Terima Kekayaan dan Keberuntungan di Tahun 2026

Ilustrasi shio yang diramalkan memiliki peluang besar untuk mengalami perubahan nasib menuju kekayaan. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang diyakini lebih dulu mendapatkan keberuntungan dibandingkan yang lainnya.

Memang tidak semua shio memperoleh kesempatan yang sama, namun bagi tiga shio ini, rezeki, peluang besar, dan kemakmuran diprediksi datang lebih cepat, seolah-olah ada jalan khusus yang terbuka untuk mereka.

Usaha serta kerja keras yang selama ini dijalani mulai menunjukkan hasil nyata, baik dari segi finansial, karier, maupun hubungan.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk melangkah dengan lebih percaya diri, memanfaatkan setiap peluang yang muncul, dan mengoptimalkan energi positif di sekitar.

Jika shio kamu termasuk di antaranya, bersiaplah menghadapi perubahan besar dalam hidup. Kesempatan langka ini bisa membawamu naik ke level yang lebih tinggi dengan lebih cepat dibandingkan orang lain.

Mengutip dari laman Your Tango pada Minggu (29/3), berikut tiga shio yang diprediksi lebih dulu meraih kekayaan dan keberuntungan di tahun 2026.

1. Shio Ular

Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat menguntungkan bagi kamu yang bershio Ular. Semua usaha dan kerja keras yang sudah kamu lakukan selama ini akan mulai membuahkan hasil yang nyata.

Misalnya, kesempatan pekerjaan baru yang selama ini kamu tunggu-tunggu akan muncul, atau hubungan yang sempat berjalan lambat kini mulai berkembang dengan lancar.

Energi di tahun ini juga akan mendatangkan orang-orang yang tepat untuk membantumu maju, sehingga peluang rezeki dan kemakmuran akan semakin luas.

Shio Ular dikenal sosok yang cerdas dan penuh perhitungan, dan di tahun ini kamu akan mendapatkan keberanian untuk mengambil keputusan penting yang membawa keuntungan besar.

Tahun 2026 bisa dikatakan sebagai tahun di mana shio Ular benar-benar menjadi salah satu shio terpilih, yang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup, meningkatkan penghasilan, dan meraih berbagai hal yang selama ini kamu impikan.

2. Shio Harimau

Bagi shio Harimau, 2026 adalah tahun untuk bersinar dan menunjukkan kemampuan terbaik yang mereka miliki.

Tahun ini, energimu akan meningkat, dan ini akan membuat shio Harimau lebih berani dan penuh semangat untuk mengambil tanggung jawab besar.

Dalam hal pekerjaan, bisnis, ataupun hubungan pribadi, kamu akan memiliki kesempatan untuk memimpin dan mengambil peran penting.

Keberuntungan akan berpihak padamu, sehingga peluang untuk memperoleh penghasilan lebih, mendapatkan promosi, atau membangun hubungan yang lebih harmonis akan semakin terbuka.

Tahun ini juga akan membantumu memaksimalkan potensi yang selama ini mungkin belum terlihat.

Harimau termasuk shio yang terpilih di tahun 2026 karena semua energi dan kesempatan yang datang memungkinkanmu untuk meningkatkan kehidupan secara signifikan, baik secara finansial maupun dalam hal pengaruh dan posisi sosial.

Ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah berani dan memanfaatkan semua peluang yang ada.

3. Shio Kuda

Tahun 2026 benar-benar menjadi tahun yang sangat spesial bagi shio Kuda. Tahun ini memberi energi besar untuk maju dan berkembang, sehingga hambatan atau masalah yang selama ini menghalangi jalanmu perlahan akan hilang.

Kesempatan untuk mencapai kesuksesan, memperbaiki keuangan, atau meningkatkan posisi dalam hal pekerjaan dan kehidupan pribadi pun akan terbuka lebar.

Agar keberuntungan ini semakin maksimal, para pemilik shio Kuda bisa melakukan hal-hal sederhana seperti menggunakan warna merah dalam pakaian atau aksesoris, menjaga suasana dan lingkungan tetap positif, serta fokus pada hal-hal yang bisa membantumu maju.

Tahun 2026 adalah momen penting bagi shio Kuda untuk memulai babak baru dalam hidup, membawa kemajuan, rezeki, dan peluang besar yang sebelumnya mungkin terasa jauh.

Shio Kuda termasuk shio terpilih karena tahun ini memberi kesempatan nyata untuk tumbuh, berhasil, dan meraih berbagai hal yang membawa kesejahteraan dalam hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Tikus dan Kerbau Besok Senin 30 Maret 2026: Cek Hoki Apa yang Ada Hari Ini - Image
Zodiak

Ramalan Shio Tikus dan Kerbau Besok Senin 30 Maret 2026: Cek Hoki Apa yang Ada Hari Ini

29 Maret 2026, 19.42 WIB

7 Shio, Zodiak, hingga Tanggal Lahir yang Diramalkan Paling Hoki di Bulan April 2026, Pintu Rezeki Terbuka Lebar! - Image
Zodiak

7 Shio, Zodiak, hingga Tanggal Lahir yang Diramalkan Paling Hoki di Bulan April 2026, Pintu Rezeki Terbuka Lebar!

29 Maret 2026, 18.05 WIB

4 Shio yang Berhasil Lewati Masa-Masa Sulit dan Bangkit Jadi Orang Sukses di Tahun 2026 - Image
Zodiak

4 Shio yang Berhasil Lewati Masa-Masa Sulit dan Bangkit Jadi Orang Sukses di Tahun 2026

29 Maret 2026, 05.07 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore