Terima Banyak Keberuntungan! 4 Weton ini Hidupnya Makin Bertambah Kaya dan Sejahtera di Tahun 2026

JawaPos.com - Datangnya rezeki seseorang memanglah dari mana saja tidak mengenal tempat bahkan waktu.

Tidak jarang rezeki datang secara mendadak hingga bisa begitu menyenangkan hati mereka yang menerimanya.

Banyak orang pun terkadang menanti kedatangan rezeki tersebut hingga berharap begitu tinggi yang padahal apa yang diinginkan itu sering kali sudah hadir akan tetapi tidak disadari.

Melansir dari kanal Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan menerima banyak keberuntungan hingga hidupnya makin bertambah kaya dan sejahtera di tahun 2026.

1. Weton Rabu Wage

Mereka yang lahir dengan weton Rabu Wage diramalkan akan banyak mendapatkan keberkahan di tahun 2026.

Kitab primbon Jawa meyakini, sifat sederhana dan rajin berhemat akan mengantarkan sederet hal baik ke hidup mereka.

Jalan rezeki pun diyakini akan makin lapang ke depannya karena rasa syukur telah hadir di hati mereka.

2. Weton Selasa Pon

Weton Selasa Pon memiliki neptu 10 dan di tahun 2026 ini diramalkan akan mendapatkan banyak limpahan rezeki.

Kitab primbon Jawa meyakini, sifat pemberani dan kemandirian dalam diri akan jadi teman hidup yang berharga.

Berkat hal tersebut, mereka bisa menemukan pintu-pintu rezeki yang terkadang dilewatkan oleh orang lain.

3. Weton Selasa Wage

Mereka yang lahir dengan weton Selasa Wage diyakini akan mendapatkan sumber rezeki baru di tahun 2026.