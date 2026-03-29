Ramalan Hari Keberuntungan 12 Zodiak Sepekan Mulai 30 Maret hingga 5 April 2026: Cek Bintangmu!

JawaPos.com – Zodiak kembali hadir dengan panduan energi terbaik untuk membantumu menjalani pekan 30 Maret hingga 5 April 2026.

Setiap tanda bintang memiliki hari keberuntungan yang menjadi puncak dari aliran energi positif selama sepekan ini.

Ramalan bintang pekan ini penuh dengan pesan tentang pertumbuhan, ketenangan, dan peluang yang tidak boleh kamu lewatkan.

Dari urusan karier hingga kehidupan pribadi, semesta sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk setiap zodiak.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (29/3), dijelaskan mengenai ramalan hari keberuntungan 12 zodiak selama sepekan mulai 30 Maret hingga 5 April 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Sabtu, 4 April 2026 menjadi hari terbaik Aries untuk menghadapi kebenaran yang selama ini coba kamu hindari.

Mengabaikan kenyataan demi menjaga ketenangan semu justru tidak akan membawamu pada kedamaian yang sesungguhnya dan tahan lama.

Terimalah semua aspek hidupmu apa adanya karena penerimaan sejati adalah langkah pertama untuk benar-benar melangkah maju.

Ketika kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri, kamu akan menemukan kedamaian yang jauh lebih dalam dan bermakna.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)

Senin, 30 Maret 2026 menjadi hari terbaik Taurus karena energi yang kuat mulai bekerja dalam hidupmu.

Semua yang kamu inginkan akan mulai tertarik ke arahmu dengan cara yang terasa lebih mudah dan alami dari sebelumnya.

Gunakan energi ini untuk membuat kemajuan nyata dalam karier atau kehidupan asmaramu yang selama ini membutuhkan perhatian.