7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Jawa, kehidupan manusia sering dipandang sebagai perjalanan yang sarat simbol, energi, dan petunjuk yang tersirat dari hari kelahiran.

Ada yang rezekinya mengalir lancar, ada yang berjalan lambat, dan ada pula yang diyakini lahir dengan keberkahan besar yang mengalir luas bak samudera.

Weton yang berada di bawah naungan Wasesa Segara sering digambarkan sebagai pribadi dengan energi samudera: dalam, kuat, luas, dan tak mudah terputus.

Mereka dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup, seolah semesta selalu membuka jalan baru ketika satu pintu tertutup.

Di antara berbagai weton, beberapa kombinasi lahir disebut memiliki pengaruh Wasesa Segara paling dominan.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki keberkahan alami, sifat yang teduh, serta kepekaan batin yang membuat mereka mudah mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan rezeki dari berbagai arah.