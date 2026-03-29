7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Jawa, kehidupan manusia sering dipandang sebagai perjalanan yang sarat simbol, energi, dan petunjuk yang tersirat dari hari kelahiran.
Ada yang rezekinya mengalir lancar, ada yang berjalan lambat, dan ada pula yang diyakini lahir dengan keberkahan besar yang mengalir luas bak samudera.
Weton yang berada di bawah naungan Wasesa Segara sering digambarkan sebagai pribadi dengan energi samudera: dalam, kuat, luas, dan tak mudah terputus.
Mereka dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup, seolah semesta selalu membuka jalan baru ketika satu pintu tertutup.
Di antara berbagai weton, beberapa kombinasi lahir disebut memiliki pengaruh Wasesa Segara paling dominan.
Pemilik weton ini digambarkan memiliki keberkahan alami, sifat yang teduh, serta kepekaan batin yang membuat mereka mudah mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan rezeki dari berbagai arah.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut berada di bawah naungan Wasesa Segara dan diyakini membawa kemakmuran sepanjang hidup.
Senin Legi sering digambarkan sebagai weton yang memiliki energi air paling murni.
Air dalam falsafah Jawa dianggap sebagai sumber kehidupan: lembut, tenang, namun mampu menyusup ke setiap ruang dan menghidupi apa pun yang disentuhnya.
Begitulah karakter pemilik weton ini, mereka membawa hawa sejuk yang membuat orang lain merasa diterima tanpa syarat.
Di lingkungan sosial, pemilik Senin Legi jarang menimbulkan konflik. Mereka berbicara seperlunya, tetapi kehadirannya justru memberikan rasa aman.
Banyak orang yang merasa nyaman bercerita kepada mereka, sehingga hubungan baik terjalin tanpa disadari. Dari sinilah aliran keberkahan itu bermula.
Rezeki Senin Legi cenderung datang dari hubungan manusiawi: kolaborasi, dukungan, rekomendasi, dan kemurahan orang-orang yang pernah mereka bantu.
Mereka bukan tipe yang mengejar-ngejar peluang, tetapi justru peluanglah yang menghampiri mereka.