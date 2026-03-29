30 Maret 2026, 05.58 WIB

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

weton wasesa segara (freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Jawa, kehidupan manusia sering dipandang sebagai perjalanan yang sarat simbol, energi, dan petunjuk yang tersirat dari hari kelahiran.

Ada yang rezekinya mengalir lancar, ada yang berjalan lambat, dan ada pula yang diyakini lahir dengan keberkahan besar yang mengalir luas bak samudera.

Weton yang berada di bawah naungan Wasesa Segara sering digambarkan sebagai pribadi dengan energi samudera: dalam, kuat, luas, dan tak mudah terputus.

Mereka dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup, seolah semesta selalu membuka jalan baru ketika satu pintu tertutup.

Di antara berbagai weton, beberapa kombinasi lahir disebut memiliki pengaruh Wasesa Segara paling dominan.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki keberkahan alami, sifat yang teduh, serta kepekaan batin yang membuat mereka mudah mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan rezeki dari berbagai arah.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut berada di bawah naungan Wasesa Segara dan diyakini membawa kemakmuran sepanjang hidup.

1. Senin Legi

Senin Legi sering digambarkan sebagai weton yang memiliki energi air paling murni. 

Air dalam falsafah Jawa dianggap sebagai sumber kehidupan: lembut, tenang, namun mampu menyusup ke setiap ruang dan menghidupi apa pun yang disentuhnya. 

Begitulah karakter pemilik weton ini, mereka membawa hawa sejuk yang membuat orang lain merasa diterima tanpa syarat.

Di lingkungan sosial, pemilik Senin Legi jarang menimbulkan konflik. Mereka berbicara seperlunya, tetapi kehadirannya justru memberikan rasa aman. 

Banyak orang yang merasa nyaman bercerita kepada mereka, sehingga hubungan baik terjalin tanpa disadari. Dari sinilah aliran keberkahan itu bermula.

Rezeki Senin Legi cenderung datang dari hubungan manusiawi: kolaborasi, dukungan, rekomendasi, dan kemurahan orang-orang yang pernah mereka bantu. 

Mereka bukan tipe yang mengejar-ngejar peluang, tetapi justru peluanglah yang menghampiri mereka. 

Artikel Terkait
Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026 - Image
Zodiak

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

30 Maret 2026, 05.33 WIB

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki - Image
Zodiak

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

30 Maret 2026, 05.29 WIB

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya - Image
Zodiak

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

30 Maret 2026, 04.54 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

