Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

JawaPos.com - Menjelang akhir Maret 2026, Capricorn diprediksi menghadapi fase yang cukup menantang secara mental. Berbagai situasi yang muncul berpotensi memicu kecenderungan overthinking, sehingga membuat Capricorn sulit mengambil keputusan dengan tenang. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan emosi dan memengaruhi produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi Capricorn untuk mulai menyikapi segala hal dengan lebih santai dan tidak terlalu membebani pikiran.

Mengambil waktu untuk relaksasi seperti meditasi atau sekadar beristirahat dari rutinitas akan sangat membantu menjaga kestabilan mental.



Dengan pikiran yang lebih jernih, Anda dapat menghadapi tantangan dengan lebih bijak dan menemukan solusi yang tepat.



Akhir bulan ini menjadi momen penting untuk melatih pengendalian diri dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan.



Inilah ramalan zodiak Capricorn pada akhir bulan Maret 2026 yang dilansir dari Astroved.



1. Karier



Dalam dunia kerja, Anda berpotensi menghadapi beban tugas yang cukup berat, bahkan kemungkinan adanya perjalanan dinas.



Situasi ini bisa membuat Anda merasa lelah dan tertekan. Manajemen waktu dan energi menjadi kunci agar tetap produktif di tengah tekanan.



2. Asmara



Di sisi percintaan, komunikasi dengan pasangan dapat mengalami hambatan, terutama akibat ego yang sulit dikendalikan.



Penting untuk lebih terbuka dan mengurangi sikap keras kepala agar hubungan tetap harmonis.



3. Keuangan



Kondisi finansial Capricorn di akhir Maret 2026 cenderung kurang stabil.



Ada kemungkinan keterlambatan dalam menerima pemasukan atau pembayaran yang tertunda.



Disarankan untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan dan bersabar menghadapi situasi ini.



4. Kesehatan



Dari segi kesehatan, Anda perlu mewaspadai gangguan pencernaan. Menjaga pola makan teratur dan menghindari stres berlebihan akan membantu menjaga kondisi tubuh tetap sehat.