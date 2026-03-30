4 Zodiak yang Paling Romantis dengan Pasangannya, Mampu Menjaga Hubungan agar Tetap Hidup

JawaPos.com- Empat zodiak ini mampu merawat cinta dengan cara yang mendalam. Mereka akan memberikan keamanan emosional pada pasangannya di sepanjang mereka bersama.

Sifat romantis inilah yang mampu membangun koneksi kuat antara mereka dengan pasangannya.

Mengutip informasi dari laman collective.world, empat zodiak berikut ini akan terus menyemangati pasangan, memberikan rasa percaya diri, dan bersikap romantis pada pasangannya.

Leo

Leo menjaga hubungan dengan sangat baik. Mereka mampu mendengarkan, memberi dukungan, dan menunjukkan kepedulian pada pasangannya. Sehingga, kekasih leo selalu merasa diprioritaskan. Leo juga mampu menjaga keseimbangan hubungan, pekerjaan, keluarga, dan pertemanannya.

Sagittarius

Sagittarius adalah sosok yang mampu menghidupkan kembali momen-momen spesial. Seperti kencan pertama atau pertemuan di awal yang berkesan. Mereka juga gemar memberikan hadiah yang bermakna khusus. Sagittarius menginginkan hubungan yang seimbang.

Scorpio

Scorpio bisa tiba-tiba memberikan kejutan yang tidak terduga. Bagi scorpio, romansa adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Mereka bahkan bisa memberikan kejutan yang luar biasa untuk pasangannya.

Pisces

Pisces tidak pernah melupakan alasan awal mereka untuk jatuh cinta. Mereka akan terus mengingatkan pasangannya tentang hal-hal romantis di sepanjang hubungan. Pisces juga ahli dalam memberi pujian dan membuat pasangan merasa dicintai.