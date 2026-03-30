Perbedaan Antara Persahabatan yang Bertahan Puluhan Tahun dan yang Berakhir, Biasanya Memiliki 7 Perilaku Kunci Menurut Psikologi

JawaPos.com - Persahabatan adalah salah satu hubungan paling bermakna dalam kehidupan manusia. Namun, tidak semua persahabatan mampu bertahan dalam jangka panjang. Ada yang tetap hangat dan kuat hingga puluhan tahun, sementara yang lain perlahan memudar, bahkan tanpa konflik besar yang jelas.

Menurut psikologi, perbedaan ini bukan sekadar soal “cocok” atau “tidak cocok”. Ada pola perilaku tertentu yang secara konsisten ditemukan pada persahabatan yang bertahan lama.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku utama yang menjadi pembeda antara persahabatan yang langgeng dan yang akhirnya berpisah.

1. Kemampuan Berkomunikasi Secara Jujur dan Terbuka

Persahabatan yang bertahan lama ditopang oleh komunikasi yang sehat. Ini bukan hanya soal sering berbicara, tetapi tentang keberanian untuk jujur—bahkan ketika topiknya sulit.

Orang yang mempertahankan persahabatan puluhan tahun cenderung:

Mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan

Mau mendengarkan tanpa defensif

Tidak memendam masalah terlalu lama

Sebaliknya, persahabatan yang berakhir sering kali dipenuhi asumsi, salah paham, dan komunikasi yang dihindari.

2. Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan

Manusia berubah—itu pasti. Karier, pasangan, lokasi, nilai hidup, semuanya bisa bergeser seiring waktu.

Persahabatan yang bertahan:

Mampu beradaptasi dengan perubahan satu sama lain

Tidak memaksakan versi lama dari diri teman

Memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi

Sedangkan persahabatan yang retak sering terjebak pada ekspektasi masa lalu: “Kamu sudah berubah.”

3. Tidak Menghitung “Siapa Berbuat Lebih”