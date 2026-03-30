Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 18.46 WIB

Perbedaan Antara Persahabatan yang Bertahan Puluhan Tahun dan yang Berakhir, Biasanya Memiliki 7 Perilaku Kunci Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki persahabatan yang kuat. (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Persahabatan adalah salah satu hubungan paling bermakna dalam kehidupan manusia. Namun, tidak semua persahabatan mampu bertahan dalam jangka panjang. Ada yang tetap hangat dan kuat hingga puluhan tahun, sementara yang lain perlahan memudar, bahkan tanpa konflik besar yang jelas.

Menurut psikologi, perbedaan ini bukan sekadar soal “cocok” atau “tidak cocok”. Ada pola perilaku tertentu yang secara konsisten ditemukan pada persahabatan yang bertahan lama.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku utama yang menjadi pembeda antara persahabatan yang langgeng dan yang akhirnya berpisah.

1. Kemampuan Berkomunikasi Secara Jujur dan Terbuka

Persahabatan yang bertahan lama ditopang oleh komunikasi yang sehat. Ini bukan hanya soal sering berbicara, tetapi tentang keberanian untuk jujur—bahkan ketika topiknya sulit.

Orang yang mempertahankan persahabatan puluhan tahun cenderung:

Mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan
Mau mendengarkan tanpa defensif
Tidak memendam masalah terlalu lama

Sebaliknya, persahabatan yang berakhir sering kali dipenuhi asumsi, salah paham, dan komunikasi yang dihindari.

2. Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan

Manusia berubah—itu pasti. Karier, pasangan, lokasi, nilai hidup, semuanya bisa bergeser seiring waktu.

Persahabatan yang bertahan:

Mampu beradaptasi dengan perubahan satu sama lain
Tidak memaksakan versi lama dari diri teman
Memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi

Sedangkan persahabatan yang retak sering terjebak pada ekspektasi masa lalu: “Kamu sudah berubah.”

3. Tidak Menghitung “Siapa Berbuat Lebih”

Dalam hubungan yang sehat, tidak ada skor tersembunyi. Mereka tidak sibuk menghitung siapa yang lebih sering menghubungi, siapa yang lebih banyak berkorban.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Mengamati Tiga Pasangan Generasi Tua yang Pensiun Bersama, Hanya Satu yang Tetap Bahagia. Berikut 7 Perbedaan yang Saya Temukan - Image
Kepribadian

Mengamati Tiga Pasangan Generasi Tua yang Pensiun Bersama, Hanya Satu yang Tetap Bahagia. Berikut 7 Perbedaan yang Saya Temukan

24 Februari 2026, 05.03 WIB

Jika Anda Ingin Kebiasaan Baik Benar-Benar Melekat, 8 Perubahan Kecil Ini Akan Membuat Perbedaan Besar - Image
Kepribadian

Jika Anda Ingin Kebiasaan Baik Benar-Benar Melekat, 8 Perubahan Kecil Ini Akan Membuat Perbedaan Besar

01 Februari 2026, 00.00 WIB

9 Perbedaan Gaya Hidup Orang Kaya Sebenarnya dan Mereka yang Hanya Ingin Terlihat Kaya - Image
Lifestyle

9 Perbedaan Gaya Hidup Orang Kaya Sebenarnya dan Mereka yang Hanya Ingin Terlihat Kaya

21 Januari 2026, 23.05 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

