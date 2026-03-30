Perbedaan Antara Persahabatan yang Bertahan Puluhan Tahun dan yang Berakhir, Biasanya Memiliki 7 Perilaku Kunci Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki persahabatan yang kuat. (Freepik/freepik)
JawaPos.com - Persahabatan adalah salah satu hubungan paling bermakna dalam kehidupan manusia. Namun, tidak semua persahabatan mampu bertahan dalam jangka panjang. Ada yang tetap hangat dan kuat hingga puluhan tahun, sementara yang lain perlahan memudar, bahkan tanpa konflik besar yang jelas.
Menurut psikologi, perbedaan ini bukan sekadar soal “cocok” atau “tidak cocok”. Ada pola perilaku tertentu yang secara konsisten ditemukan pada persahabatan yang bertahan lama.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku utama yang menjadi pembeda antara persahabatan yang langgeng dan yang akhirnya berpisah.
1. Kemampuan Berkomunikasi Secara Jujur dan Terbuka
Persahabatan yang bertahan lama ditopang oleh komunikasi yang sehat. Ini bukan hanya soal sering berbicara, tetapi tentang keberanian untuk jujur—bahkan ketika topiknya sulit.
Orang yang mempertahankan persahabatan puluhan tahun cenderung:
Mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan
Mau mendengarkan tanpa defensif
Tidak memendam masalah terlalu lama
Sebaliknya, persahabatan yang berakhir sering kali dipenuhi asumsi, salah paham, dan komunikasi yang dihindari.
2. Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan
Manusia berubah—itu pasti. Karier, pasangan, lokasi, nilai hidup, semuanya bisa bergeser seiring waktu.
Persahabatan yang bertahan:
Mampu beradaptasi dengan perubahan satu sama lain
Tidak memaksakan versi lama dari diri teman
Memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi
Sedangkan persahabatan yang retak sering terjebak pada ekspektasi masa lalu: “Kamu sudah berubah.”
3. Tidak Menghitung “Siapa Berbuat Lebih”
Dalam hubungan yang sehat, tidak ada skor tersembunyi. Mereka tidak sibuk menghitung siapa yang lebih sering menghubungi, siapa yang lebih banyak berkorban.