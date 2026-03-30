Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
30 Maret 2026, 18.58 WIB

4 Sosok Zodiak Dikenal Paling Moody dan Sulit Dipahami, Kerap Mood Swing karena Tingkat Sensitivitas yang Tinggi

Ilustrasi moodswing/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut adalah orang-orang yang sering mengalami mood swing. Mereka bisa sangat bahagia di satu momen,lalu tiba-tiba panik di momen berikutnya.

Beberapa zodiak ini juga lebih sering mengalami perasaan moody daripada yang lain. Emosi mereka terasa naik turun tanpa sebab yang pasti.

Mengutip informasi dari laman collective.world/ inilah daftar zodiak yang paling sering mengalami mood swing.

Aries bisa sangat berapi-api saat meluapkan kekesalan. Namun tiba-tiba bisa tenang dan tidak terjadi apa-apa. Hal ini kerap membingungkan orang lain.

Mereka tidak mengerti bagaimana anda bisa marah besar, lalu beberapa jam kemudian sudah minta maaf dan memaafkan. 

Gemini memiliki perasaan yang berubah-ubah. Bukan berarti anda tidak tahu apa yang anda inginkan, namun sifat fleksibel dan terbuka kerap membingungkan anda.

Terkadang terasa sulit untuk mempercayai intuisi sendiri disaat suasana hati berubah-ubah.

Cancer cenderung memendam perasaan, karena mereka memiliki emosi yang campur aduk. Disaat anda berpura-pura  tidak merasakan apa-apa, anda justru kehilangan kesempatan untuk memahami emosi sendiri dan mencari solusi agar merasa lebih baik.

Perasaan pisces sangat dipengaruhi orang-orang yang berada di sekitar anda. Perasaan anda tidak bertahan lama, dan terkadang menjadi kelegaan disaat anda sedang sedih, namun pisces selalu menginginkan momen kebahagiaan berjalan lebih lama.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore