4 Zodiak yang Ternyata Pemilik Love Language Words of Affirmation, Membutuhkan Dukungan Verbal untuk Merasa Lebih Baik

JawaPos.com-Setiap orang akan merasa lebih dicintai, saat anda mengetahui bahasa cinta atau love language yang mereka miliki.

Seperti keempat zodiak ini yang memiliki love language words of affirmation. Kata-kata ya bisa jauh lebih kuat dan membawa perasaan yang sangat dalam, sehingga bisa mempengaruhi perasaan seseorang.

Mengutip informasi dari laman collective.world, empat zodiak berikut adalah pemilik love language words of affirmation, dan merasa dicintai saat mendapatkan kata-kata yang manis dari pasangannya.

Aries

Aries suka diberi tahu bahwa mereka dicintai, terutama lewat kata-kata. Hal sederhana seperti ungkapan verbal justru bisa memberikan dampak besar pada suasana hati dan kesejahteraan mereka. Aries senang menerima pujian dan kata-kata penyemangat, serta pasangan yang tahu persis agar aries merasa lebih baik.

Gemini

Gemini sangat pandai memainkan kata-kata. Mereka juga ingin dicintai dengan words of affirmations. Gemini paling merasa disayangi melalui kata-kata afirmasi dan perhatian yang diungkapkan secara verbal. Anda bisa memenangkan hati gemini dengan bentuk dukungan, pujian, dan apresiasi lewat kata-kata.

Leo

Leo menyukai words of affirmation untuk meningkatkan ego dan rasa percaya diri mereka. Leo suka saat harus menjadi pusat perhatian, dan tidak ada cara yang lebih efektif untuk menunjukkan cinta dan rasa kagum pada leo selain dari kata-kata.

Cancer

Cancer berharap pasangan memberikan rasa cintanya lewat kata-kata. Cancer cenderung memberikan perhatian besar dari detail kecil di dalam komunikasi. Oleh karena itu, merasa ingin diperlakukan saat kata-kata yang dibuat orang lain mampu membuat cancer tersentuh dan merasa lebih berarti.