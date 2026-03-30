Shania Vivi Armylia Putri
30 Maret 2026, 21.28 WIB

4 Zodiak yang Ternyata Pemilik Love Language Words of Affirmation, Membutuhkan Dukungan Verbal untuk Merasa Lebih Baik

Ilustrasi surat cinta. (freepik)

JawaPos.com-Setiap orang akan merasa lebih dicintai, saat anda mengetahui bahasa cinta atau love language yang mereka miliki.

Seperti keempat zodiak ini yang memiliki love language words of affirmation. Kata-kata ya bisa jauh lebih kuat dan membawa perasaan yang sangat dalam, sehingga bisa mempengaruhi perasaan seseorang.

Mengutip informasi dari laman collective.world, empat zodiak berikut adalah pemilik love language words of affirmation, dan merasa dicintai saat mendapatkan kata-kata yang manis dari pasangannya.

Aries suka diberi tahu bahwa mereka dicintai, terutama lewat kata-kata. Hal sederhana seperti ungkapan verbal justru bisa memberikan dampak besar pada suasana hati dan kesejahteraan mereka. Aries senang menerima pujian dan kata-kata penyemangat, serta pasangan yang tahu persis agar aries merasa lebih baik.

Gemini sangat pandai memainkan kata-kata. Mereka juga ingin dicintai dengan words of affirmations. Gemini paling merasa disayangi melalui kata-kata afirmasi dan perhatian yang diungkapkan secara verbal. Anda bisa memenangkan hati gemini dengan bentuk dukungan, pujian, dan apresiasi lewat kata-kata.

Leo menyukai words of affirmation untuk meningkatkan ego dan rasa percaya diri mereka. Leo suka saat harus menjadi pusat perhatian, dan tidak ada cara yang lebih efektif untuk menunjukkan cinta dan rasa kagum pada leo selain dari kata-kata.

Cancer berharap pasangan memberikan rasa cintanya lewat kata-kata. Cancer cenderung memberikan perhatian besar dari detail kecil di dalam komunikasi. Oleh karena itu, merasa ingin diperlakukan saat kata-kata yang dibuat orang lain mampu membuat cancer tersentuh dan merasa lebih berarti.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
4 Zodiak dengan Love Language Words of Affirmation, Selalu Ingin Dipuji Pasangan - Image
Zodiak

4 Zodiak dengan Love Language Words of Affirmation, Selalu Ingin Dipuji Pasangan

27 Februari 2026, 22.56 WIB

Rezeki Tak Pernah Putus! 5 Zodiak Ini Diprediksi Akan Hidup Makmur dan Sejahtera di Tahun Kuda Api 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Tak Pernah Putus! 5 Zodiak Ini Diprediksi Akan Hidup Makmur dan Sejahtera di Tahun Kuda Api 2026

31 Maret 2026, 02.04 WIB

Ramalan Zodiak Leo Selasa, 31 Maret 2026: Kesabaran Diuji, Keuangan Tertekan dan Waspadai Kesehatan Tenggorokan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Selasa, 31 Maret 2026: Kesabaran Diuji, Keuangan Tertekan dan Waspadai Kesehatan Tenggorokan

31 Maret 2026, 01.57 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

