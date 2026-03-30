Ramalan Zodiak Pada 31 Maret 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Mulai Dari Karier Hingga Asmara

JawaPos.com - Ramalan zodiak kerap menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk memahami dinamika kehidupan sehari-hari, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara.

Pada tanggal 31 Maret 2026 , energi astrologi dipengaruhi oleh pergerakan planet venus yang baru saja memasuki taurus serta mendekatinya fase bulan purnama di libra pada awal april , yang membawa fokus besar pada hubungan dan keseimbangan hidup.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (30/03), masuknya venus ke taurus membawa energi yang lebih tenang, stabil, dan berorientasi pada kenyamanan dalam hubungan.

Dalam astrologi, venus merupakan planet yang mengatur cinta, nilai, serta keuangan, sehingga pergerakannya sering dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan akan hubungan yang lebih serius dan bermakna.

Beberapa zodiak juga diingatkan bahwa hubungan tidak selalu tentang hal besar, tetapi justru hal sederhana seperti perhatian dan kehadiran yang konsisten dapat memperkuat ikatan emosional.

Berikut ramalan zodiak Libra, Scorpio, Dan Sagitarius pada 31 Maret 2026, mulai dari karier hingga asmara.

· Libra (23 September – 22 Oktober)

Dalam karier, libra diprediksi memasuki fase yang cukup penting dalam hal pengembangan diri.

Energi astrologi mendorong libra untuk lebih berani mengeksplorasi potensi yang selama ini belum dimaksimalkan.

Dalam dunia kerja, libra mungkin menghadapi situasi yang menuntut kedewasaan dalam mengambil keputusan.

Kemampuan menjaga keseimbangan antara logika dan perasaan akan menjadi kunci keberhasilan.

Dari sisi finansial, keuangan libra mengalami peningkatan jika mampu mengelola prioritas dengan baik dan mulai menata ulang strategi keuangan.

Asmara, dalam hubungan cinta libra cenderung memasuki fase yang lebih dalam secara emosional.