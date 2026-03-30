Ramalan Shio Anjing dan Babi Besok Selasa 31 Maret 2026: Sejumlah Hoki Asmara Akan Menghampiri

JawaPos.com – Ramalan pergerakan energi langit kembali hadir menutup putaran dua belas shio di penghujung bulan Maret.

Besok, Selasa 31 Maret 2026, shio Anjing dan Babi mendapat sorotan energi hari Naga yang penuh kejutan dan dinamika.

Shio Anjing diprediksi hoki bila mampu mengambil inspirasi dari orang-orang terdekat yang akan membantu meraih kesuksesan.

Shio Babi mendapat sinyal hoki di bidang keluarga karena kontribusi nyata dalam pengasuhan anak sangat menguntungkan besok.

Dilansir dari laman AstrologyK pada Senin (30/3), dijelaskan mengenai ramalan hoki dan peruntungan shio Anjing dan Babi besok hari Selasa 31 Maret 2026.

1. Anjing

Besok Anda berisiko terperangkap dalam situasi yang tidak nyaman jika tidak berhati-hati dalam setiap langkah.

Hari Naga memang mendukung terlaksananya rencana namun jangan terlalu bergantung pada keberuntungan semata hari ini.

Jangan terburu-buru dalam mengambil tindakan penting karena kemungkinan terjerumus dalam masalah cukup tinggi besok.

Di kehidupan pribadi, kemungkinan terjadinya pertengkaran perlu diantisipasi agar tidak merusak keharmonisan yang sudah terbangun.

Elemen Yang-Kayu menghadirkan ketegasan dan keras kepala yang bisa membuat Anda terlalu menuntut terhadap pasangan.

Di bawah pengaruh energi yang kuat ini, Anda mungkin menjadi lebih kritis dari yang seharusnya kepada orang tersayang.

Hari ini menyarankan Anda untuk menahan diri dari berkomentar berlebihan tentang apapun yang Anda temui hari ini.

Di hari ketiga belas lunar ini, aktivitas fisik yang terukur sangat bermanfaat dan rencanakan kunjungan ke kolam renang.