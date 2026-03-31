Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 17.13 WIB

Rahasia Zodiak Libra: Mengapa Mereka Selalu Santai dan Anti Drama?

Ilustrasi zodiak Libra (freepik/hstrongart) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik/hstrongart)

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa teman atau pasangan yang berzodiak Libra tampak selalu tenang meski dunia sedang kacau? Di saat zodiak berelemen api seperti Aries atau Leo meledak-ledak, Libra justru hadir seperti hembusan angin segar yang menenangkan.

Libra, yang lahir antara 23 September hingga 22 Oktober, dikenal sebagai zodiak yang paling sulit untuk dibuat marah besar. Sifat asli mereka yang easy-going membuat drama dan konflik terasa tidak menarik sama sekali bagi pemilik zodiak ketujuh ini.

Ketahanan mental dan pembawaan mereka yang harmonis sering kali membuat orang lain merasa nyaman. Tidak heran jika banyak yang menganggap Libra sebagai salah satu zodiak terbaik dalam urusan menjaga perdamaian dan stabilitas emosi.

Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik ketenangan mereka yang luar biasa? Dilansir dari YourTango, berikut adalah alasan mendalam mengapa Libra dinobatkan sebagai zodiak paling santai di jagat astrologi.

1. Hidup Demi Keseimbangan dan Harmoni

Sesuai dengan simbolnya yakni timbangan, Libra hidup untuk mencari titik tengah dalam segala hal. Timbangan ini melambangkan kebutuhan mutlak mereka akan keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan di berbagai aspek kehidupan.

Kecintaan mereka pada keseimbangan inilah yang memungkinkan mereka untuk bersikap begitu santai. Mereka tidak memiliki ambisi berlebih untuk selalu menjadi pusat perhatian di setiap kesempatan.

Bagi seorang Libra, kebahagiaan bersama jauh lebih penting daripada ego pribadi. Libra sangat rela mengalah agar orang lain bisa menikmati sorotan, asalkan suasana tetap kondusif dan harmonis.

Keinginan untuk menghindari ketimpangan membuat mereka jarang menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka tahu bahwa hidup akan jauh lebih mudah dijalani tanpa perlu memaksakan kehendak yang bisa merusak ritme keseimbangan.

