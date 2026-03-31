Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
31 Maret 2026, 19.45 WIB

3 Zodiak Ini Dikenal Sebagai Hopeless Romantic, Mencintai dengan Dalam Meskipun Gengsi Mengucapkannya Secara Langsung

Ilustrasi hopeless romantic/freepik

JawaPos.com- Tiga zodiak ini adalah definisi sempurna dari hopeless romantic. Namun, sudah bisa ditebak bahwa mereka tidak akan mengakuinya secara langsung.

Mereka adalah sosok yang paling menghargai cinta dengan sangat dalam, serta bertekad mencintai hanya untuk berkomitmen penuh.

Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini diam-diam adalah hopeless romantic.

Scorpio dikenal mencintai dengan sangat dalam. Sehingga, terkadang bisa terlihat posesif dan cemburuan. Faktanya, mereka ingin dicintai dengan setara. Mereka tidak akan mengatakannya secara langsung, namun scorpio akan membuktikan segalanya bagi orang-orang yang mereka sayangi.

Capricorn tidak suka berbasa-basi, mereka melihat hubungan percintaan secara realistis. Capricorn sangat serius soal cinta, dan punya standar serta visi yang jelas. Capricorn tidak mau menurunkan ekspektasi dan kriteria pasangan. Mereka memilih menunggu hubungan yang benar-benar serius. Meskipun jarang diungkapkan, di dalam hati capricorn juga menginginkan merasakan cinta-cintaan seperti orang-orang.

Virgo juga memandang hubungan dengan realistis. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk jatuh cinta. Virgo juga sangat tulus saat mencintai. Tanpa banyak orang tahu, virgo rela melakukan apa saja demi orang yang mereka sayangi. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore