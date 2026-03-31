Shania Vivi Armylia Putri
31 Maret 2026, 20.04 WIB

4 Zodiak Paling Bersemangat di Hari Pertama Kerja, Seringkali Tidak Pernah Sadar Sampai Mereka Sudah Burnout Parah

Ilustrasi burnout/freepik

JawaPos.com-Awal pekan masuk kerja ini keempat zodiak ini adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk kembali  beraktivitas.

Setelah menikmati libur panjang, energi mereka terasa penuh kembali, sehingga keempat zodiak ini merasa masih sanggup untuk bekerja habis-habisan. 

Namun, mereka sering tidak sadar saat tubuh dan pikirannya mulai burnout. Keempat zodiak ini cenderung terus memaksakan diri melewati batas, sehingga akhirnya benar-benar tumbang dan tidak sanggup beraktivitas keesokan harinya. 

Aries selalu bekerja keras tanpa henti. Mereka tidak pernah sadar seberapa dekatnya mereka dengan burnout karena aries selalu fokus untuk mencapai tujuan besar. Aries terus mendorong diri lebih keras lagi. Padahal, anda perlu sesekali berhenti dan mengecek kondisi diri. Dengarkan apa yang dibutuhkan pikiran dan tubuh anda.

Virgo tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan garis burnout. Virgo terlalu khawatir menyelesaikan semuanya sampai melupakan dirinya sendiri. Padahal, produktivitas bukanlah hal yang paling penting. Disaat mulai kesulitan, seharusnya anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri apakah sudah waktunya beristirahat.

Capricorn tidak pernah sadar sudah hampir burnout karena terus bekerja tanpa jeda. Mereka jarang berhenti untuk memikirkan perasaan mereka sendiri karena terlalu sibuk dengan tanggungjawab. Anda adalah sosok pekerja keras, sehingga lebih mementingkan produktivitas daripada kesehatan mental.

Aquarius menyadari hampir burnout karena kurang peka terhadap emosinya sendiri. Anda bukanlah tipe orang yang mengetahui apa yang anda rasakan. Anda cenderung mengabaikan tanda-tanda dan fokus pada tujuan. Namun, aquarius perlu mengingat bahwa hidup bukan hanya soal produktivitas. Anda berhak untuk istirahat, memulihkan energi, dan menikmati waktu bersantai.

***

