9 Tanda Anda Telah Kesepian Secara Emosional Begitu Lama Hingga Lupa Rasanya Koneksi yang Tulus Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesepian emosional bukan sekadar tidak punya teman atau pasangan. Ini adalah kondisi batin yang lebih dalam—ketika seseorang merasa tidak benar-benar dipahami, tidak terhubung secara autentik, dan perlahan kehilangan ingatan emosional tentang bagaimana rasanya dicintai dengan tulus.

Dalam psikologi, kondisi ini sering berkembang secara diam-diam, hingga akhirnya menjadi “normal baru” bagi individu yang mengalaminya.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (30/3), terdapat sembilan tanda yang menunjukkan bahwa Anda mungkin telah terlalu lama kesepian secara emosional hingga lupa seperti apa koneksi yang sebenarnya.

1. Anda Merasa “Kosong” Meski Dikelilingi Orang

Salah satu tanda paling umum adalah perasaan hampa yang tetap ada bahkan saat Anda berada di tengah keramaian. Anda bisa tertawa, berbicara, bahkan tampak baik-baik saja—tetapi di dalam, ada jarak yang tidak terlihat antara Anda dan orang lain.

Psikologi menyebut ini sebagai emotional disconnection, yaitu ketidakmampuan merasakan keterikatan emosional meski secara sosial Anda tidak sendirian.

2. Anda Sulit Mengungkapkan Perasaan