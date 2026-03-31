8 Akun Media Sosial yang Perlu Di-Unfollow Bulan Ini, Demi Kesehatan Mental Menurut Psikologi





JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk terhubung, mencari hiburan, bahkan mendapatkan inspirasi. Namun, tanpa disadari, apa yang kita konsumsi setiap hari di media sosial juga sangat memengaruhi kondisi mental kita.



Psikologi modern menunjukkan bahwa lingkungan digital memiliki dampak yang sama kuatnya dengan lingkungan nyata. Artinya, akun yang kamu ikuti bisa menjadi sumber energi positif—atau justru sebaliknya.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih mudah cemas, minder, atau lelah secara emosional setelah scrolling, mungkin ini saatnya melakukan “digital detox ringan”: mulai dengan unfollow beberapa jenis akun berikut.



1. Akun yang Menampilkan “Kesempurnaan” Tanpa Realita



Akun dengan feed yang terlalu sempurna—tubuh ideal, hidup mewah, hubungan romantis tanpa konflik—sering kali memicu social comparison (perbandingan sosial).



Menurut psikologi, otak manusia secara alami membandingkan diri dengan orang lain. Ketika yang dilihat adalah versi “highlight” tanpa realita, kamu cenderung merasa hidupmu kurang.



Dampaknya:



Minder

Tidak puas dengan diri sendiri

Overthinking tentang pencapaian hidup



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena kamu membandingkan “hidup nyata” dengan “ilusi digital”.



2. Akun Toxic Positivity



Sekilas terlihat positif, tapi sebenarnya berbahaya. Akun ini sering memaksakan narasi seperti:



“Harus selalu bahagia”

“Jangan pernah sedih”

“Kalau kamu gagal, berarti kurang bersyukur”



Psikologi menyebut ini sebagai emotional invalidation—penyangkalan terhadap emosi yang valid.



Dampaknya:



Menekan emosi

Merasa bersalah saat sedih

Tidak mampu memproses perasaan dengan sehat



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena semua emosi, termasuk sedih dan marah, adalah bagian normal dari manusia.



3. Akun Drama, Gosip, dan Konflik



Konten penuh konflik, sindiran, dan drama bisa membuat otak terus berada dalam mode “waspada”.



Secara psikologis, ini memicu respons stres ringan yang terus-menerus (chronic stress).



Dampaknya:



Mudah emosi

Ikut terbawa suasana negatif

Kecemasan meningkat



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena kamu tidak butuh stres tambahan dari kehidupan orang lain.



4. Akun yang Memicu FOMO (Fear of Missing Out)



Akun yang selalu menunjukkan aktivitas seru, traveling terus-menerus, atau gaya hidup aktif bisa memicu FOMO.



Dampaknya:



Merasa tertinggal

Gelisah tanpa alasan jelas

Tidak menikmati hidup sendiri



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena hidup bukan perlombaan siapa paling sibuk atau paling seru.



5. Akun yang Mengandung Standar Kecantikan Tidak Realistis



Filter berlebihan, editing ekstrem, atau promosi standar kecantikan tertentu dapat merusak persepsi diri.



Psikologi menyebut ini sebagai body image distortion.



Dampaknya:



Tidak percaya diri

Membenci tubuh sendiri

Obsesi terhadap penampilan



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena standar tersebut sering kali tidak realistis dan tidak sehat.



6. Akun Edukasi yang Justru Membuat Overthinking



Tidak semua akun edukasi itu sehat. Beberapa justru membuat kamu:



Terlalu menganalisis diri

Self-diagnose berlebihan

Merasa “ada yang salah” terus



Dampaknya:



Overthinking

Kecemasan meningkat

Identitas diri jadi kabur



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena edukasi seharusnya membantu, bukan membuat kamu semakin bingung.



7. Akun Hustle Culture Berlebihan



Konten seperti:



“Kerja 18 jam sehari”

“Kalau kamu istirahat, kamu kalah”

“Sukses harus menderita dulu”



Ini mempromosikan toxic productivity.



Dampaknya:



Burnout

Merasa tidak pernah cukup

Kehilangan keseimbangan hidup



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena istirahat bukan tanda kelemahan, tapi kebutuhan biologis.



8. Akun yang Membuat Kamu Merasa “Kecil”



Ini yang paling penting: akun apa pun yang setelah kamu lihat membuatmu merasa:



Tidak cukup baik

Tidak berharga

Tidak pantas



Secara psikologis, ini berkaitan dengan penurunan self-esteem.



Dampaknya:



Rasa tidak percaya diri

Menarik diri dari lingkungan sosial

Mood negatif berkepanjangan



Kenapa perlu di-unfollow?

Karena kesehatan mentalmu jauh lebih penting daripada tetap mengikuti akun tersebut.



Penutup: Kurasi Lingkungan Digital = Self-Care



Meng-unfollow bukan berarti kamu iri, lemah, atau tidak dewasa. Justru sebaliknya—itu tanda kamu sadar akan batasan diri dan berani menjaga kesehatan mental.



Coba tanyakan ini setiap kali melihat sebuah akun:



“Apakah akun ini membuat hidupku lebih baik atau justru lebih berat?”



Jika jawabannya yang kedua, mungkin sudah waktunya klik tombol unfollow.



