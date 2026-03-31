5 Shio Ini Diprediksi Jadi Orang Kaya Baru, Keberuntungan Selalu Menyertainya!

JawaPos.com - Kekayaan dan keberuntungan kerap menjadi bahan pembicaraan yang menarik, terutama bagi orang-orang yang meyakini bahwa perjalanan hidup dapat dipengaruhi oleh shio dalam astrologi Tionghoa. Ada sebagian individu yang terlihat lebih mudah meraih rezeki, seakan-akan keberuntungan selalu menyertai langkah mereka dalam hal keuangan. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan: apakah semua itu sekadar kebetulan, atau sebenarnya ada pola tertentu yang membuat mereka lebih cepat mencapai kesuksesan? Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, dikenal beberapa shio yang diyakini memiliki energi kemakmuran lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Mereka umumnya dikenal gigih bekerja, memiliki naluri tajam dalam membaca peluang usaha, serta sering mendapatkan keberuntungan dalam berbagai kesempatan. Mengutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut ini lima shio yang disebut-sebut memiliki potensi besar dalam meraih kesuksesan finansial dan menjadi sosok kaya baru.

1. Kuda

Orang-orang yang lahir di bawah shio Kuda dikenal sebagai individu yang penuh semangat, mandiri, dan selalu siap menghadapi tantangan.

Mereka memiliki energi luar biasa untuk mengejar impian dan tidak takut mengambil risiko.

Keberanian mereka dalam menghadapi rintangan dan kegigihan dalam bekerja keras membuat mereka kerap kali menemukan jalan menuju kesuksesan finansial.

Selain itu, mereka memiliki naluri bisnis yang tajam, mampu membaca tren pasar, dan tidak ragu mengambil keputusan besar.

Shio Kuda juga dikenal sebagai individu yang suka berinovasi dan tidak mudah menyerah.

Dengan sifat dinamis dan jiwa petualang yang mereka miliki, mereka cenderung menemukan peluang di tempat-tempat yang tidak disangka-sangka.

Dalam dunia bisnis atau investasi, mereka sering kali menjadi pelopor yang mampu mengubah keadaan menjadi lebih menguntungkan. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak miliarder yang lahir dengan shio ini.