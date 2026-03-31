9 Tanggal Lahir Ini Diyakini Bawa Keberuntungan Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam kehidupan, ada sebagian orang yang terlihat begitu mudah memperoleh rezeki. Apa pun yang mereka lakukan seolah berujung pada keberhasilan, kondisi finansial mereka stabil, dan peluang emas terus berdatangan. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah semua itu hanya kebetulan semata? Dalam Primbon Jawa, diyakini bahwa tanggal lahir turut memengaruhi tingkat keberuntungan seseorang. Ada beberapa tanggal kelahiran yang dipercaya memiliki energi khusus dalam menarik rezeki dan kemakmuran. Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal tersebut umumnya dianggap memiliki perjalanan hidup yang lebih mulus, terutama dalam urusan keuangan, usaha, maupun karier. Berdasarkan kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut sembilan tanggal lahir yang disebut membawa keberuntungan besar serta rezeki melimpah.

1. Lahir pada Tanggal 10

Orang yang lahir pada tanggal 10 dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Mereka cenderung percaya diri, tegas, dan mampu menginspirasi orang di sekitarnya.

Dengan karisma alami, mereka sering mendapatkan peluang emas yang membawa kesuksesan finansial dan sosial.

Kepemimpinan mereka bukan hanya sebatas dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Mereka mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat, serta memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan apa pun yang muncul di hadapan mereka.

Tidak heran jika mereka sering dipercaya untuk memegang peran penting dalam organisasi atau komunitas.

Kepercayaan diri mereka yang tinggi juga membuat mereka mudah menarik perhatian banyak orang dan membangun koneksi yang kuat.