Spiritual Melekat pada Dirinya, 7 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Memiliki Kesaktian Tinggi yang DIbawa Sejak Lahir

JawaPos.com - Sebagian orang meyakini bahwa kesaktian, kekuatan spiritual, atau indra keenam hanya bisa diperoleh melalui latihan bertahun-tahun atau warisan tertentu. Namun, ada pula yang percaya bahwa beberapa orang sejak lahir telah dianugerahi kemampuan khusus yang membuat mereka lebih peka, kuat secara spiritual, dan memiliki aura yang sulit dijelaskan dengan logika. Beberapa tanggal lahir sering dikaitkan dengan energi mistis yang tinggi. Orang-orang yang lahir pada tanggal-tanggal tersebut cenderung memiliki firasat tajam, kekuatan spiritual luar biasa, dan kemampuan merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Mereka juga dikenal pemberani, tidak mudah takut, dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan cara yang unik. Mengutip dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut tujuh tanggal lahir yang diyakini memiliki kekuatan spiritual dan kepekaan batin yang kuat.

1. Lahir pada Tanggal 23

Orang yang lahir pada tanggal 23 sering kali memiliki aura misterius yang sulit dijelaskan.

Mereka dikenal sebagai individu yang memiliki energi kuat, bahkan terkadang membuat orang lain merasa terintimidasi tanpa alasan yang jelas.

Tidak jarang mereka mengalami berbagai kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis, seperti firasat yang selalu terbukti benar atau merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat.

Mereka juga memiliki daya tarik alami yang membuat orang lain tertarik dan ingin mengenal mereka lebih dalam.

Beberapa orang percaya bahwa mereka memiliki perlindungan spiritual sejak lahir, yang membuat mereka sering terhindar dari bahaya atau situasi sulit.

Koneksi mereka dengan dunia metafisik sangat kuat, dan ini membuat mereka sering mendapatkan mimpi atau tanda-tanda dari alam semesta yang memberi mereka petunjuk dalam kehidupan.

2. Lahir pada Tanggal 19

Orang yang lahir pada tanggal 19 memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka seolah bisa membaca pikiran orang lain atau merasakan energi dari suatu tempat tanpa harus berbicara atau bertanya.