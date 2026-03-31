4 Zodiak yang Dikenal Gampang Boring, Alergi Rasa Bosan Akut dan Ingin Kabur Menjelajahi Sesuatu yang Baru

JawaPos.com - Empat zodiak ini dikenal sebagai pribadi dengan jiwa petualang yang paling kuat. Itu sebabnya mereka selalu terdorong untuk mencari dan mencoba hal-hal baru.

Rasa bosan dan aktivitas yang monoton bisa membuat mereka merasa bosan akut. Dimana mereka merasa tersiksa saat harus berada di dalam rutinitas berulang setiap hari.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut termasuk tipe orang yang gampang boring, serta ingin kabur dari rutinitas mereka yang membosankan.

Aries

Aries butuh tantangan baru secara rutin. Aries menginginkan sebuah proses yang naik terus menerus, menjadi perjuangan yang menuju sesuatu yang lebih besar.

Mereka perlu diingatkan untuk menikmati setiap kemenangan, karena jika tidak, mereka berisiko tidak pernah merasa cukup.

Virgo

Virgo sadar diri dan terus berkembang secara mental. Mereka merasa perlu mengekspresikan perubahan itu melalui hal-hal nyata. Virgo menyukai rutinitas seperti membersihkan rumah, membaca, dan berolahraga.

Namun, virgo bukan tipe orang yang ingin selamanya tinggal di tempat yang sama, dan bergaul dengan orang yang sama. Mereka tidak tertarik hidup dengan biasa-biasa saja.

Leo

Leo adalah teman yang setia. Mereka ingin menjadi orang pertama yang mencoba sesuatu yang belum pernah diketahui. Mereka bahkan bisa berteman dengan orang jahat.

Mereka juga tidak suka hal-hal yang itu-itu saja. Bahkan ide yang sama terasa seperti siksaan saat mereka mendengarnya. Leo butuh variasi, eksplorasi, dan kehidupan yang terasa menarik.

Sagittarius