4 Zodiak Tidak Akan Menyerah Pada Cinta, Berjuang Mempertahankan Hubungan Demi Orang yang Disayangi

JawaPos.com-Empat zodiak berikut bukan tipe yang langsung menyerah saat hubungan diterpa masalah.

Mereka cenderung berjuang habis-habisan demi mempertahankan orang yang mereka cinta, dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan.

Mulai dari meminta maaf dengan nada tulus, memberi hadiah, sampai gestur manis dengan memberikan bunga untuk pasangan.

Berikut deretan zodiak yang rela berusaha keras demi menjaga hubungan tetap bertahan.

Taurus

Taurus dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan teguh pada pendirian. Mereka tidak akan gegabah pergi dari pasangan karena terjebak pada emosi sesaat. Mereka tidak akan meremehkan orang yang mereka cintai. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih dari sekedar pertengkaran hebat untuk bisa membuat taurus menyerah.

Leo

Leo memperlakukan hubungan romantis seperti pertemanan. Leo tidak akan mengabaikan masalah begitu saja, tapi mereka realistis bahwa hubungan tidak selalu indah seperti dongeng. Leo akan menjalankan perannya dengan baik dan tidak akan meninggalkan orang yang sudah mereka pilih. Leo akan berjuang mempertahankan orang yang mereka sayangi.

Sagittarius

Sagittarius dikenal blak-blakan dan sering kali perkataan yang mereka ucapkan memicu konflik. Namun, mereka juga tahu bagaimana caranya memperbaiki keadaan lewat permintaan maaf yang tulus. Sagittarius tidak ragu menunjukkan usaha melalui gestur romantis, memberi hadiah, atau bunga untuk permintaan maaf.

Pisces