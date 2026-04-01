Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
01 April 2026, 19.09 WIB

4 Zodiak Tidak Akan Menyerah Pada Cinta, Berjuang Mempertahankan Hubungan Demi Orang yang Disayangi

Ilustrasi sepasang kekasih. (freepik)

JawaPos.com-Empat zodiak berikut bukan tipe yang langsung menyerah saat hubungan diterpa masalah.

Mereka cenderung berjuang habis-habisan demi mempertahankan orang yang mereka cinta, dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan.

Mulai dari meminta maaf dengan nada tulus, memberi hadiah, sampai gestur manis dengan memberikan bunga untuk pasangan.

Berikut deretan zodiak yang rela berusaha keras demi menjaga hubungan tetap bertahan.

Taurus dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan teguh pada pendirian. Mereka tidak akan gegabah pergi dari pasangan karena terjebak pada emosi sesaat. Mereka tidak akan meremehkan orang yang mereka cintai. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih dari sekedar pertengkaran hebat untuk bisa membuat taurus menyerah. 

Leo memperlakukan hubungan romantis seperti pertemanan. Leo tidak akan mengabaikan masalah begitu saja, tapi mereka realistis bahwa hubungan tidak selalu indah seperti dongeng. Leo akan menjalankan perannya dengan baik dan tidak akan meninggalkan orang yang sudah mereka pilih. Leo akan berjuang mempertahankan orang yang mereka sayangi.

Sagittarius dikenal blak-blakan dan sering kali perkataan yang mereka ucapkan memicu konflik. Namun, mereka juga tahu bagaimana caranya memperbaiki keadaan lewat permintaan maaf yang tulus. Sagittarius tidak ragu menunjukkan usaha melalui gestur romantis, memberi hadiah, atau bunga untuk permintaan maaf. 

Pisces tidak bisa lama marah terhadap orang yang mereka cintai. Pisces juga termasuk yang paling cepat memahami perasaan orang lain. Saat mereka berjuang untuk mempertahankan hubungan, mereka fokus pada inti persoalan. Pisces juga bisa melihat dari berbagai sudut pandang sekaligus, sehingga lebih mudah mencari jalan keluar. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore