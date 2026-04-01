Shania Vivi Armylia Putri
01 April 2026, 20.40 WIB

4 Zodiak yang Perlu Liburan untuk Saat Ini, Demi Melepas Penat Sekaligus Memberikan Ketenangan Hidup

Ilustrasi liburan. (freepik)

JawaPos.com-Empat zodiak ini tidak bisa terus-terusan bekerja keras tanpa istirahat. Sesekali mereka perlu memberi jeda demi diri sendiri.

Meski berdiam diri di rumah itu menyenangkan, namun anda juga pantas mendapatkan liburan yang sesungguhnya.

Benar-benar keluar sejenak dari rutinitas harian yang menguras tenaga. Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut perlu mengambil cuti liburan minggu ini.

Aries tidak bisa diam terlalu lama. Anda justru lebih bahagia saat jadwal anda dipenuhi dengan kegiatan yang menantang. Di sana anda bisa memicu adrenalin baru. Anda bisa aktif seharian saat berlibur dengan berbagai hal menyenangkan untuk dilakukan.

Taurus bisa menghidupkan kembali kenangan dimasa kecil saat berlibur. Anda tidak akan ragu menikmati setiap spot atau wahana di tempat anda merencanakan liburan. Justru anda akan bernostalgia pada setiap momen yang ada.

Berlibur bersama keluarga adalah impian terbesar untuk cancer. Liburan ini akan menciptakan kenangan indah yang bertahan lama. Hal itulah yang terpenting bagi zodiak cancer, ditambah berbagai spot foto menarik yang membuat momen liburan semakin berkesan.

Capricorn bukanlah tipe orang yang mudah bersantai, sehingga sulit untuk benar-benar lepas dari pekerjaannya. Namun, saat mereka sudah masuk ke dalam aktivias liburan, capricorn akan gembira sampai tidak sempat memikirkan hal lain. Selain itu, capricorn juga akan nyaman memikirkan perjalanannya jauh-jauh hari. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
